Dirk Schrade bei der Marbacher Vielseitigkeit vorne

MARBACH. Die Internationale Marbacher Vielseitigkeit ist eröffnet: Pünktlich um 14 Uhr begannen an Himmelfahrt auf den beiden Vierecken in der Arena des Haupt- und Landgestüts Marbach die Dressurprüfungen. In der Zwei-Sterne-Kurz-Prüfung führt nach dem ersten Tag der dreimalige Olympiasieger Michael Jung (Horb) auf Dzoker (24,8 Punkte), in der Vier-Sterne-kurz liegen der Franzose Gireg Le Coz mit dem 14-jährigen Selle-Francais-Wallach Aisprit de la Loge und die Schweizerin Nadja Minder mit dem in Polen gezogenen Wallach Top Job"s Jalisco (jeweils 30,1) gemeinsam vorne.

Führender der Vier-Sterne-lang ist der in Münsingen geborene und in Gomadingen aufgewachsene Dirk Schrade (Heidmühlen), 2012 in London Mannschafts-Olympiasieger, der auf dem Holsteiner Wallach Casino sehr gute 28,8 Punkte schaffte. Der australische »Altmeister« Andrew Hoy, Stammgast in Marbach, kam mit dem 15 Jahre alten Wallach Vassily de Lassos auf 30,6 Punkte. Der Japaner Shunto Takahashi durfte nicht an den Start gehen, weil sein Wallach Vegas De L’elfe Jra als einziges Pferd nicht durch die Verfassungsprüfung gekommen und disqualifiziert worden war.

In der Zwei-Sterne-lang-Prüfung liegt ein deutsches Amazonen-Trio in Führung: Die Ludwigsburgerin Vivien Zeeb auf dem elfjährigen Hannoveraner Wallach Lucky Loop ist Erste (29,7), gefolgt von Maya Marie Fernandez (Weiterstadt) – 2021 deutsche Meisterin und EM-Team-Zweite bei den Ponyreitern – auf Ikarus (31,3). Dritte ist Katharina Dannegger (Altensteig) auf Chavarie (32,8).

Am heutigen Freitag folgen ab 9 Uhr die zweiten Teil-Prüfungen der Vier-Sterne-kurz und der ZweiSterne-kurz, um 14.30 Uhr Teil 2 der Zwei-Sterne-lang. Am Samstag geht es auf die vier verschiedenen Geländestrecken: Um 9 Uhr beginnt die Zwei-Sterne-lang-Prüfung (3.795 Meter), um 10.30 Uhr ertönt die Startglocke zur CCI-Vier-Sterne lang (5.700 Meter). Die 3.825 Meter lange Strecke des CCI-Vier-Sterne kurz wird um 13 Uhr in Angriff genommen, und das CCI-Zwei-Sterne kurz über 2.945 Meter beschließt ab 16.15 Uhr den Geländetag. Das Springen in dieser Klasse findet bereits um 9 Uhr in der großen Arena statt, hier ist also das Gelände der Abschluss. Die drei übrigen Springprüfungen beginnen am Sonntag, in der großen Arena um 10 und um 15 Uhr. (GEA)