Die Black-Eagles der TSG Reutlingen sind weiter auf Erfolgskurs

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Dem Eishockey-Landesligisten TSG Reutlingen gelang beim 8:5 (3:1, 3:2, 2:2) gegen den Heilbronner EC 1b der sechste Sieg in Folge. Das Team von Trainer Tim Rogers festigte damit den dritten Platz. Die Reutlinger setzten den Tabellenvierten von Beginn an mit schnellem Laufspiel und aufwendigem Forechecking unter Druck und agierten in der Offensive sehr effektiv. Martin Cervenka und Matthew Lewis erzielten je zwei Tore für die TSG. Je einmal erfolgreich waren Cameron Rogers, Darius Davidson, Tobias Feierabend und Enrico Fritz.

In den beiden nächsten Spielen stehen die Reutlinger auf dem Prüfstand. Zunächst geht es am Freitag zum Tabellenführer nach Eppelheim. Am Sonntag steht das Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten Schwenninger ERC an. Gegen diese beiden spielstarken Teams dürfen sich die Black Eagles auf gar keinen Fall derart viele Strafzeiten wie gegen Heilbronn erlauben. (GEA)