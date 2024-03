Dettinger Florian Notz wird deutscher Meister in Österreich

Bitte aktivieren Sie Javascript

GALTÜR. Florian Notz hat sich bei den deutschen Meisterschaften der Langläufer den Titel auf der Langstrecke über 32,5 Kilometer in der Skating-Technik gesichert. In Galtür (Österreich) setzte er sich in einem stark besetzten Teilnehmerfeld durch. Auch seine Teamkollegen Nico Füllemann und Linn Kazmaier waren am Start und komplettierten die erfolgreichen Wettkämpfe für die Skizunft Römerstein.

Notz setzte sich vom Start weg an die Spitze und gab die Führung nicht mehr ab. Der deutsche Weltcup-Starter siegte in einem Feld von insgesamt 233 Teilnehmern und holte sich mit einem deutlichen Vorsprung und der Tagesbestzeit von 1:15,20 Minuten den Titel. Nicht ganz rund lief es bei der Münsingerin Pia Fink. Die Weltcup-Läuferin des SV Bremelau beendete ihr 30-Kilometer-Rennen auf Platz sechs, nachdem sie von der Saison »körperlich ziemlich kaputt« antrat.

Füllemann macht starkes Rennen

Füllemann und Kazmaier starteten beide über eine Distanz von 16,8 Kilometern. Füllemann zeigte zum Saisonabschluss noch einmal ein starkes Rennen und kam nach 0:40,02 Minuten als Siebter ins Ziel. In seinem Jahrgang (2007) beendete er die lange Saison mit Rang zwei.

Kazmaier, die normalerweise bei den Para Nordic Wettkämpfen unterwegs ist, wollte einfach mal ausprobieren, wo sie bei den Langläufern steht. Die Herausforderung meisterte sie mit Bravour. Kazmaier belegte nach 0:46,02 Minuten Rang 48 im gesamten Teilnehmerfeld, was gleichbedeutend mit dem siebten Rang in der U 18-Wertung und Platz zwei im Jahrgang 2006 war.

Ursprünglich hätte die DM in Seefeld stattfinden sollen, doch der Schnee schmolz den Sportler vor der Nase weg. So fand der Wettkampf im Rahmen des Nordic Cross Country Climb in Galtür statt, bei dem Langläufer, Biathleten und Kombinierer am Start waren. (GEA)