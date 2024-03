Niklas Illig hat Grund zum Strahlen. Der 23 Jahre alte Skicrosser aus Münsingen belegte in der Europacup-Gesamtwertung den dritten Platz und hat damit das Weltcup-Ticket für die Saison 2024/25 in der Tasche.

Fährt auf Platz drei in der Europacup-Gesamtwertung: Niklas Illig, Skicrosser aus Münsingen. Foto: Verband

