Das große Reitturnier von Münsingen steht vor seinem Auftakt

Beim Münsinger Heimspiel immer eine Kandidatin für eine Top-Platzierung in der S-Dressur: Anne Eppinger-Lütkemeier vom Lerchenhof.

MÜNSINGEN. Die Macher des Reitturniers auf dem Münsinger Lerchenhof sind flexibel: Mal beginnt die Spring-Veranstaltung und eine Woche später folgt das Dressur-Turnier – oder umgekehrt. »Wir schauen, dass wir nicht zu sehr mit anderen S-Turnieren kollidieren«, begründet Turnierchef Heiner Eppinger die Vorgehensweise. In diesem Jahr machen am Wochenende wieder die Dressurreiter den Auftakt.

Erneut stehen als Höhepunkt zwei Ein-Stern-S-Dressuren auf dem Programm. Anders als im Vorjahr ist allerdings, dass der Titel des Biosphären-Masters nicht aus dem Ergebnis beider schwerer Prüfungen errechnet wird, sondern sich allein anhand des Resultats im St.Georg-Wettbewerb am Sonntagmittag (12 Uhr) ergibt. Eppinger: »Bisher waren teilweise Reiter in dieser Master-Wertung nicht vertreten, weil sie nur in einer der beiden Prüfungen angetreten sind. Mit der neuen Regelung werten wir das Ganze sportlich auf.« Diese Neuerung ist zunächst ein Versuch. Die Organisatoren wollen sehen, wie die Änderung bei Reitern und Zuschauern ankommt.

Neben den beiden Lokalmatadorinnen Anne Eppinger-Lütkemeier und Bärbel Eppinger wollen unter anderem Vorjahressieger Joachim Giersch (Sulmingen), der Marbacher Rolf Eberhardt und die sehr erfahrene Andrea Dlugos (Ostalb), die vergangenes Jahr in Undingen siegte, antreten. Die erste S-Dressur ist für Samstag (16.30 Uhr) angesetzt.

Neu in der Ausschreibung ist ein Biosphären-Mini-Master (U18). Hier werden die drei Erstplatzierten anhand der Addition der Ergebnisse im Springreiter-Wettbewerb (Samstag, 13 Uhr) sowie im Dressurreiter-Wettbewerb (Sonntag, 11 Uhr) ermittelt. Der Lerchenhof ist zudem eine Station des Kids-Cups (Samstag, 14.30 Uhr) des Pferdesportkreises Reutlingen. Sehr zufrieden ist Eppinger mit den Nennungszahlen des Dressur-Turniers: »Wir kommen den Zahlen aus Vor-Corona-Zeiten wieder näher.« (GEA)