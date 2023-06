Bezirkstag in Upfingen: Positiver Trend bei den Turnieren

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN-UPFINGEN. Von Abwärtstrend keine Spur. Wie Horst Weigelt, seines Zeichens für den Mannschafts-Spielbetrieb im Tischtennis-Bezirk Alb zuständig, berichtete, gehen in der bevorstehenden Saison 2023/24 ebenso wie in der zurückliegenden Spielzeit 178 Mannschaften an den Start. Beim Bezirkstag im Sportheim der TSG Upfingen wurde zudem ein positiver Trend bei den Turnieren vermeldet. Jörg Pfeiffer, der Ressortleiter Einzelsport, sprach von einer »sehr guten Resonanz« bei den Bezirks- und Kreismeisterschaften und beim Schnupperturnier für Anfänger. Regelrecht von Teilnehmern überrollt wurden in diesem Jahr die Macher der Reutlinger Stadtmeisterschaften. Dabei fungierten der TSV Altenburg und SV Rommelsbach gemeinsam als Veranstalter – ein mögliches Modell für die Zukunft.

Thomas Walter, der Geschäftsführer von Tischtennis Baden-Württemberg (TTBW), berichtete von einem »spannenden und dramatischen« Verbandstag, bei dem nach einer Kampfabstimmung Frank Tartsch als neuer Präsident hervorging. Auf Verbandsebene sind für die nächste Runde 4 279 Teams gemeldet (zuletzt 4 206). »Damit haben wir erstmals seit drei Jahrzehnten wieder ein Plus«, so Walter. Der Funktionär aus Stuttgart überreichte Rolf Eißler die Ehrenmedaille des TTBW. Der für den TSV Sickenhausen spielende Eißler ist sowohl auf Verbands- als auch auf Bezirksebene in führenden Funktionen überaus engagiert im Einsatz.

Geehrt wurden auch Monika Ehrt, die ihr Amt als Schriftführerin abgab, Hartmut Fach, der als Jugendwart viele Jahre Impulse setzte, und Gerhard Manz, der nach 40 Jahren als Bezirksmitarbeiter aufhörte. Mit einem Geschenk bedacht wurden zudem Natalie Weichel (TB Metzingen) und Adam Brüchle (TV Derendingen), die in der vergangenen Saison bei den Ranglistenpunkten den größten Sprung im Bezirk Alb vollzogen. Anna Werz wurde als neue Ressortleiterin Lehre gewählt, Michael Ritter als neuer Jugendwart bestätigt. Abschied nahm die Versammlung vom vor wenigen Tagen im Alter von 87 Jahren verstorbenen Oskar Schmollinger. Er war Bundesligaspieler beim SSV Reutlingen, feierte im Seniorenbereich auf internationaler und nationaler Ebene große Erfolge, war Jugendtrainer und bekleidete beim SSV das Amt des Abteilungsleiters. (GEA)