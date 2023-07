Attraktiver Schönberg-Cup: Neue Cup-Serie der RK Pfullingen ein großer Erfolg

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. »Unser Turnier stand ganz im Zeichen des Pfullinger-Schönberg-Cups«, berichtete Stefan Tröster von der Reiterkameradschaft Pfullingen. Die Pfullinger trugen in diesem Jahr zum ersten Mal den Schönberg-Cup für die Klassen M bis E aus. Bei dieser Cup-Serie gab es in zwei Turnieren drei Wertungsprüfungen (am 6. und 7. Mai sowie an diesem Samstag). Bei den Reitern fand dieser neue Wettbewerb offensichtlich großen Anklang. »Unsere Starterfelder waren entsprechend groß«, stellte Turnierchef Tröster erfreut fest.

In der Klasse M triumphierte Stefan Hirsch im Schönberg-Cup. Beim Ein-Stern-M-Springen mit Stechen am Samstag mit 40 Teilnehmern trumpfte der Reiter des RV Nordstetten-Horb groß auf. In der Abteilung 1 gewann Hirsch mit seinem Pferd Ejay, in der 2. Abteilung siegte er mit Evico, zudem wurde er in der 1. Abteilung mit Nemo Zweiter. Beim abschließenden Ein-Stern-M-Springen am Sonntag gingen 24 Teilnehmer an den Start, der Sieg ging an Sandra Deufel (RC Hofgut Meisterhaus) mit Querido D. Den zweiten Platz belegte Tim Hendrik Schmidt (Winterlingen) mit Con Chato – er war nur 22 Hunderstel Sekunden langsamer als Deufel. Schmidt trug sich am Wochenende in Pfullingen mit Con Chato in einem L-Springen in die Siegerliste ein. Beim »M« am Schlusstag belegte der Dußlinger Routinier Ulrich Möck mit Samurai den dritten Platz. »Wir hatten wieder einmal eine gelungene Veranstaltung mit sehr fleißigen Helfern, die alle an einem Strang ziehen«, lautete das Fazit von Tröster. Am nächsten Wochenende steigt in Pfullingen bereits das nächste Turnier mit Springen bis zur Klasse S. (GEA)