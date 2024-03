Am Ostermontag: Reutlinger NFL-Profi Marcel Dabo veranstaltet Football-Camp

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In Football-Deutschland ist er ein absoluter Star, nun will der Hauptdarsteller von seinem Erfolg und Ruhm etwas an die junge Generation zurückgeben. Die Rede ist vom Reutlinger Football-Profi Marcel Dabo, der seit zwei Jahren für die Indianapolis Colts in der NFL aufläuft. Der 24-Jährige ist einer von nur fünf deutschen Spielern, die derzeit in der besten Liga der Welt aktiv sind. Aktuell ist Sommerpause. Erst im September startet die NFL in die neue Saison. Diese Zeit möchte Dabo sinnvoll nutzen. Und veranstaltet deshalb am Ostermontag, den 1. April, auf dem Kunstrasenplatz an der Kreuzeiche in Zusammenarbeit mit den Reutlingen Eagles das erste offizielle »Marcel Dabo Kids Camp«.

»Ich möchte als junger, ambitionierter Spieler, der das Vereinssystem in Deutschland genießen durfte, etwas an die Community zurückgeben. Vor allem an die jungen Spieler«, sagt der bodenständige NFL-Profi im Gespräch mit dem GEA. Vor allem sei ihm wichtig gewesen, dass das Football-Camp umsonst sei. Bereits 140 Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18 Jahren haben sich angemeldet. »Es kommen sogar Leute aus Schleswig-Holstein. Das ist echt verrückt«, berichtet Dabo.

20 erfahrene Coaches am Start

Ihnen wird am Montag einiges geboten. Insgesamt 20 erfahrene Coaches werden auf dem Kunstrasenplatz ihre Expertise an die jungen Sportler weitergeben. Jede Positionsgruppe ist abgedeckt, teilweise sogar doppelt. Zudem werden neben dem Defensive Back von den Indianapolis Colts auch zahlreiche Spieler aus der European League of Football, der höchsten europäischen Liga, am Start sein. Zwei Spieler reisen dabei extra über die Osterfeiertage aus Innsbruck an. »Es sind wirklich richtig geile Jungs am Start«, betont Dabo.

Autogrammstunde und Pressekonferenz

Los geht's am Montag um 8.30 Uhr. Nach einer zweistündigen Einheit wird es in der Mittagspause eine Autogrammstunde sowie eine kleine Pressekonferenz in den Räumlichkeiten des Kreuzeiche-Stadions geben, in der Dabo und Co. spannende Einblicke in ihre Laufbahn als Footballer geben. Nachmittags geht es dann auf dem Feld nochmal richtig rund. »Wir wollen einfach eine geile Zeit zusammen haben. Das ist das Wichtigste«, sagt der 24-Jährige.

Übrigens: Angekündigt hat sich auch der TV-Sender RTL Super, der sich hauptsächlich an Kinder und Jugendliche richtet. Mit ihrem neuem Format »Toggo Touchdown« sollen noch mehr junge Zuschauer abgeholt werden. Der Hauptsender RTL überträgt seit der vergangenen Saison die Spiele in der NFL. (GEA)