21. Auflage des Winterlauf-Cups in Reutlingen, Gniebel und Trochtelfingen

REUTLINGEN. Am 13. Januar beginnt der Alb-Gold-Winterlauf-Cup 2024 und bietet die perfekte Möglichkeit, sich auch im Winter draußen zu bewegen. Aktivität an der frischen Luft stärkt das Immunsystem, hebt die Stimmung und schützt vor Infektionen. Das Kreuzeiche-Stadion in Reutlingen ist am 13. Januar Austragungsort des ersten Laufs. Bis zu 1.000 Läufer werden bei den vier Veranstaltungen auf drei verschiedenen Strecken durchstarten. Schüler und Jugendliche haben die Möglichkeit, im Rahmen des AOK-Kids-Laufs maximal zwei Kilometer zu laufen, während Erwachsene zwischen fünf- und zehn Kilometer langen Strecken wählen können.

Der Auftakt des 21. Winterlauf-Cups wird traditionell von der Abteilung Schneesport und Triathlon der TSG Reutlingen veranstaltet. Los geht es auf einen Rundkurs rund um das Stadion und den angrenzenden Wasenwald. Der erste Startschuss für die Kinder fällt um 13.45 Uhr, gefolgt von den beiden Läufen über die längeren Distanzen um 14.20 und 14.30 Uhr. Die Zeitnahme erfolgt mithilfe bewährter Transpondertechnologie, die eine schnelle Auswertung ermöglicht. In der Tageswertung werden die schnellsten drei Läuferinnen und Läufer auf den einzelnen Strecken ausgezeichnet. Neu in diesem Jahr ist eine getrennte Tageswertung für die Kinder unter zwölf Jahren. Dadurch wird sich die Motivation des Nachwuchs weiter steigern.

Am 27. Januar begrüßt der LV Pliezhausen die Läufer, bevor sie am 24. Februar wieder nach Reutlingen zurückkehren. Dann wird die IGL Reutlingen eine neue Strecke ausschildern, um den Teilnehmern Abwechslung zu bieten. Das Finale findet bei der Austragung 2024 wieder in Trochtelfingen statt, und zwar am 9. März rund um das Kundenzentrum des Titelsponsors Alb-Gold.

Die Serie ist besonders beliebt aufgrund der professionellen Organisation durch die Vereine und der hochwertigen Teilnehmer-T-Shirts, die für Serienläufer zur Verfügung stehen. Frühzeitige Anmeldungen werden mit vergünstigten Tarifen belohnt. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung unter

www.winterlauf.alb-gold.de