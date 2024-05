Niko Kappel und Lara Baars vom VfB Stuttgart verbessern Weltrekorde beim Leichtathletik-Meeting in Hechingen und stehlen Olympia-Sieger Christoph Harting die Show. Der will nicht reden. Die Gründe liegen in einer Tradition.

Niko Kappel stößt in Hechingen erstmals über 15 Meter. Foto: JoBaur Niko Kappel stößt in Hechingen erstmals über 15 Meter. Foto: JoBaur

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.