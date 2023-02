Sechs Goldene für die Asse aus der Region

Bitte aktivieren Sie Javascript

SINDELFINGEN. Bei den baden-württembergische Hallenmeisterschaften der Aktiven und der Jugend U 16 im Sindelfinger Glaspalast sprangen für die Leichtathleten aus der Region insgesamt sechs Titel heraus. Bei den Aktiven triumphierten Leah Hanle und die 4 x 400-Meter-Frauenstaffel der LAV Stadtwerke Tübingen, bei den Jugendlichen Severin Fundel, Emil Veit, Lena Stoppel und Charlotte Kampmann.

Leah Hanle vom TSV Holzelfingen war bei den Frauen über 1.500 Meter die Schnellste. Nur einen Tag nach ihrem Sieg beim zweiten Albgoldlauf in Pliezhausen zeigte sie auch in der Halle schnelle Beine. In einem couragierten Rennen setzte sie sich nach 700 Metern vom Feld ab. Als Siegerzeit standen 4:32,56 Minuten auf der Anzeigetafel. Zweite wurde Tsambika Jäger vom LV Pliezhausen, die mit 4:33,30 die B-Norm für die Deutschen erfüllte.

Die 4 x 400-Meter-Staffel der LAV Tübingen mit Jackie Baumann, Laura Wilhelm, Carolin Führen und Annika Bruntner sprintete in 3:53,38 Minuten als Erste ins Ziel. Weitere Tübinger Top-Platzierungen bei den Aktiven: Silvan Rauscher sicherte sich Bronze über 3.000 Meter in 8:37,21 Minuten. Carolin Führen holte über 800 Meter in 2:15,86 ebenfalls die Bronzemedaille. Janina Ruf wurde über 1 500 Meter Vierte (4:42,25), Julia Abröll (4:54,44) Sechste. Jan Philipp Kisker lief über 1 500 Meter in 3:59,60 als Fünfter ins Ziel. Laura Wilhelm wurde über 400 Meter in 56,71 Sechste.

Foto: Ralf Görlitz

Neben Silber für Tsambika Jäger durfte sich der LV Pliezhausen bei den Aktiven über eine zweite Medaille freuen: Julia holte im Weitsprung mit 5,69 Metern die Bronzemedaille. Weitere Top-Resultate der Pliezhäuser: Davide Hailer steigerte als Sechster über 3.000 Meter seine Bestzeit um zwölf Sekunden auf 8:45,92 Minuten. Lena Humburger wurde als Vierte über 800 Meter (2:18,34) für ihr mutiges Rennen nicht mit einer Plakette belohnt. Über 3.000 Meter kam Sophie Stolte in 10:32,67 auf Rang sieben, Timo Koch belegte über 400 Meter in 51,89 Sekunden den neunten Platz.

Für Furore sorgten die Talente des LV Pliezhausen bei der U 16. Emil Veit glänzte als vierfacher Medaillengewinner in der Altersklasse M 14. Als Sieger im Kugelstoßen distanzierte er mit 10,60 Metern die Konkurrenz um mehr als einen Meter. Im 60-Meter-Hürdensprint musste er in 9,82 Sekunden nur Dmitrij Krom (VfL Sindelfingen/9,44) den Vortritt lassen. Über 60 Meter gab es für Veit Bronze (7,93 Sekunden). Seine vierte Medaille holte er als Dritter im Stabhochsprung (2,60 Meter). Die Pliezhäuser Staffel mit Marcel Veith, Pablo Julia Calac, Emil Veit, Ethan Schmidt stürmte über 4 x 100 Meter in 50,83 Sekunden auf Platz zwei. Lena Stoppel siegte in der W 14 im Kugelstoßen (9,12 Meter) und holte Bronze im Fünfer-Sprunglauf (14,75 Meter).

Foto: Ralf Görlitz

Severin Fundel von der LG Eningen-Reutlingen, im Vorjahr Hochsprung-Sieger in der M 14, holte sich in der M 15 mit der persönlichen Bestleistung von 1,72 Metern den Titel. Charlotte Kampmann von der LAV Tübingen siegte in der W 15 über 60 Meter in 8,22 Sekunden und wurde über 300 Meter (42,30) Zweite. (GEA)