Sandrina Sprengel von der LG Steinlach-Zollern holt Fünfkampf-Titel bei Hallen-DM

LEVERKUSEN. Sandrina Sprengel von der LG Steinlach-Zollern sorgte für den nächsten Paukenschlag in ihrer Leichtathletik-Laufbahn. Die 18-Jährige triumphierte bei den deutschen Mehrkampf-Hallenmeisterschaften in Leverkusen. Sprengel war im Fünfkampf der Altersklasse U 20 mit 4.187 Punkten die Beste, gefolgt von Pia Meßing (TV Gladbeck/4 107). Im vergangenen Jahr war die Grosselfingerin mit 4.095 Zählern die Nummer eins.

In einem hochklassigen Wettbewerb duellierten sich die als Favoritinnen gehandelten Sprengel und Meßing in vier Disziplinen fast auf Augenhöhe. Letztlich gab der Hochsprung den Ausschlag über Gold und Silber: Während die Dritte der U 20-WM, Sprengel, 1,78 Meter überwinden konnte, gingen für die ein Jahr jüngere Dritte der U 18-EM, Meßing, 1,69 Meter in die Ergebnislisten ein. Mit weiteren starken Leistungen wie 6,14 (Sprengel) und 6,22 Metern (Meßing) im Weitsprung zeigten beide ihr Können. Die Steinlach-Zollern-Athletin wurde zudem mit folgenden Resultaten notiert: 8,67 Sekunden über 60 Meter Hürden, 11,62 Meter im Kugelstoßen und 2:27,44 Minuten über 800 Meter. Bemerkenswert: Die Siegerin der Frauen, Laura Voß (LAZ Soest), kam lediglich auf 4 146 Punkte.

2021 wurde Sprengel deutsche U 18-Meisterin im Siebenkampf, im vergangenen Jahr durfte sie über Bronze bei der U 20-WM jubeln. Kürzlich wurde sie in den Perspektivkader berufen. (GEA)