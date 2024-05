Weltrekordler Niko Kappel, Olympiasieger Christoph Harting und weitere Top-Sportler starten beim 14. Internationalen Leichtathletikmeeting Jump & Fly in Hechingen. Welche Chance es für Zuschauer am Donnerstag, 9. Mai, gibt.

Olympiasieger Christoph Harting kommt zum Meeting nach Hechingen. Foto: Michael Kappeler/dpa Olympiasieger Christoph Harting kommt zum Meeting nach Hechingen. Foto: Michael Kappeler/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.