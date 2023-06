Nächster Paukenschlag von Kelson de Carvalho von der LG Steinlach-Zollern

In Europa die Nummer zwei in seiner Altersklasse: Kelson de Carvalho. FOTO: GÖRLITZ

REUTLINGEN. Bei der WM im Berg- und Traillauf hat Hanna Gröber von der LAV Stadtwerke Tübingen gemeinsam mit Laura Hottenrott, Domenika Mayer und Laura Hampel die Silbermedaille im Vertical Run geholt. Im Einzel lief sie auf Platz 22. 7,1 Kilometer bergauf ging es bei dem Rennen. »Ich bin super stolz auf die Silbermedaille«, sagte Gröber. »Ich hatte gehofft, dass mit dem Team eine Medaille möglich ist.« Gold ging an Kenia. Im Uphill-Downhill-Rennen über 15 Kilometer belegte Gröber als zweitbeste Deutsche Platz 19.

Hanna Klein von der LAV erzielte beim Meeting »Fast5000« in Paris mit 15:00,89 Minuten die zweitschnellste Zeit ihrer Karriere. Nur im vergangenen Jahr war sie mit 14:51,71 schneller. Beim Diamond-League-Meeting am Tag zuvor in Paris stieg sie im schnellsten 5 000-Meter-Rennen der Geschichte – die Kenianerin Faith Kipyegon stellte in 14:05,20 einen Weltrekord auf – nach 3 000 Metern aus dem Rennen aus.

Die Tübinger Mittelstreckenläuferin Laura Wilhelm hat bei einem Meeting in Genf ihre Topform bestätigt. Nach ihrer persönlichen Bestleistung über 800 Meter in 2:04,83 Minuten, die sie im Mai in Oordegem aufgestellt hatte, sollte es nun noch schneller werden und in Richtung U 23-EM-Norm (2:03,80) gehen. Wilhelm ging das Rennen extrem schnell an, passierte nach 58 Sekunden die 400-Meter-Marke, musste sich aber am Ende mit 2:06,52 begnügen.

Bei einem Meeting in Weinstadt kam Antonia Schiel von der LAV Tübiingen über 1 500 Meter in persönlicher Bestzeit von 4:27,00 Minuten ins Ziel und unterbot damit die B-Norm für die deutschen Meisterschaften. Beim LAV & Friends-Meeting im Tübinger Stadion an der Europastraße am Samstag ab 15 Uhr wird Schiel über 5 000 Meter an den Start gehen.

Kelson de Carvalho von der LG Steinlach-Zollern dürfte ein Ticket für das Europäische Olympische Jugendfestival (23. bis 29. Juli in Maribor) in der Tasche haben. Bei der U 18-Junioren-Gala in Kassel triumphierte der 16 Jahre alte Hechinger im Kugelstoßen. Mit 20,10 Metern übertraf er erstmals die 20-Meter-Marke und liegt damit in der europäischen Jahres-Bestenliste auf dem zweiten Platz. William Wolzenburg vom TV Wattenscheid wurde mit 19,45 Metern Zweiter. Im Diskuswurf triumphierte Wolzenburg mit 62,26 Metern vor de Carvalho, der sich mit 57,93 Metern begnügen musste.

Interessant für die Leichtathletik-Fans aus der Region: Am Samstag, 17. Juni, beim Meeting (SüdWert-Jump & Fly) im Belsener Ernwiesen-Stadion sind sowohl Kelson de Carvalho als auch das ebenfalls für die LG Steinlach-Zollern startende Siebenkampf-Talent Sandrina Sprengel im Einsatz. (GEA)