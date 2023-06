LV Pliezhausen jubelt über fünf Medaillen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ULM. Bei den süddeutschen Leichtathletik-Meisterschaften für die Aktiven und die Altersklasse U18 in Ulm durfte der LV Pliezhausen über fünf Medaillen jubeln. Bei den Startern der LAV Stadtwerke Tübingen standen am Ende eine Gold- und Bronzemedaille zu Buche.

Die Athleten des LV Pliezhausen heimsten im Donaustadioin drei Einzel- und zwei Staffelmedaillen ein. Julia Simon übertraf als Zweite im Weitsprung erstmals die sechs Meter (6,03 Meter). Pech für Simon: Die Siegerin Nina Garay (LG Region Karlsruhe) kam ebenfalls auf 6,03 Meter, hatte aber den um fünf Zentimeter besseren zweiten Versuch. Simon wurde zudem über 100 Meter in 12,24 Sekunden Neunte. Silber gewann auch Hannah Arndt über 5.000 Meter. Sie unterbot in 17:08,18 Minuten die Norm für die deutschen Meisterschaften. Arndt musste nur der Pforzheimerin Katharina Jaiser (16:53,36) den Vortritt lassen. Tsambika Jäger zeigte als Dritte über 1.500 Meter (4:29,02 Minuten) erneut eine starke Leistung. Jäger kam hinter Svenja Sommer (Eintracht Frankfurt/4:27,35) und Adeline Haisch (LG Region Karlsruhe/4:28,51) ins Ziel.

Männerstaffel sorgte für Überraschung

Außerdem holten beide 4 x 400-Meter-Staffeln Edelmetall: Die Frauen der Startgemeinschaft (StG) Pliezhausen-Gomaringen-Balingen gewannen Silber, während sich die Männer der StG Gomaringen-Hall-Pliezhausen über Bronze freuen konnten. Bei den Frauen holte das Quartett mit Larissa Klumpp, Amelie Gross, Kim Penz (alle Balingen) und Tsambika Jäger (Pliezhausen) in 3:59,75 die Silbermedaille hinter dem VfL Sindelfingen (3:47,45). Für eine Überraschung sorgte kurz darauf die Männer-Staffel der StG Gomaringen-Hall-Pliezhausen mit dem Gewinn der Bronzemedaille. Timo Koch, Daniel Rein (beide Pliezhausen), Julian Haag (Hall) und Yannick Graf (Gomaringen) kamen nach 3:24,19 ins Ziel. Der Sieg über 4 x 400 Meter ging an die Startgemeinschaft Walldorf/Dielheim/Eppelheim (3:21,50). Die 3 x 800-Meter-Frauen-Staffel belegte in der Besetzung Lisa Griesinger, Sophie Stolte (beide Pliezhausen) und Lea Eberhardt (Balingen) den fünften Platz (7:22,77).

LAV Tübingen melden gute Ergebnisse

Gute Ergebnisse vermelden auch die Athleten der LAV Tübingen. Jan Philipp Kisker holte über 1.500 Meter die Goldmedaille. Nach einem Bummelrennen spurtete er auf der Zielgerade auf Platz eins. Seine Zeit: 4:02,13 Minuten. Friedrich Horn sicherte sich in 15:30,70 die Bronzemedaille über 5.000 Meter. Den Sieg holte sich Thorben Dietz (SSV Ulm 1846) in 14:49,93, gefolgt von Alexander Köhler (TV Lemberg/15:17,32). Die U 20-Athletin Franziska Blessin erzielte bei den Frauen über 100 m Hürden in 14,52 Sekunden eine persönliche Bestzeit. Emma Thorwarth (U18) wurde über 3.000 Meter in 10:38,48 Minuten Vierte. Kidane Rezene (U18) wurde in 9:45,42 Achter.

Von der LG Eningen-Reutlingen war Julian Fundel bei den Aktiven am Start. In seiner Spezialdisziplin, dem Speerwurf, startete er nicht so stark in seinen Wettkampf, konnte aber im dritten Durchgang mit 65,88 Metern eine gute Leistung abliefern und holte die Bronzemedaille. (GEA)