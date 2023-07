Laura Wilhelm vom LAV Tübingen auf Platz fünf bei U 23-Meisterschaften

Bitte aktivieren Sie Javascript

GÖTTINGEN/WEINSTADT. Nach zwei Rennen in zwei Tagen darf sich Laura Wilhelm über einen fünften Platz bei den deutschen U 23-Meisterschaften in Göttingen freuen. In ihrem Vorlauf qualifizierte sich die Läuferin der LAV Stadtwerke Tübingen über 800 Meter mit einem zweiten Platz direkt fürs Finale. Dort ging es zunächst in einem gemächlichen Tempo los, das sich in der zweiten Runde steigerte. »Leider konnte ich die letzten 150 Meter nicht mehr ganz mitgehen«, sagte Wilhelm nachdem sie nach 2:09,33 Minuten über die Ziellinie gelaufen war.

Neben Wilhelm waren drei weitere LAV-Starter dabei. Janina Ruf wurde über 800 Meter 14. (2:16,71 Minuten). Über 1 500 Meter ging Pia Szymanowski an den Start. In 4:40,38 kam sie als 18. ins Ziel.

Koch knackt persönliche Bestzeit

Franziska Blessin, die eigentlich noch der Altersklasse U 20 angehört, trat über 100 Meter Hürden an. In 14,93 Sekunden verpasste sie ihre Bestzeit von 14,52 und wurde 26. Grund zur Freude hatte Timo Koch vom LV Pliezhausen. Er knackte seine persönliche Bestzeit und lief im Vorlauf über 400-Meter-Hürden in 54,48 Sekunden als Fünfter ins Ziel. Als Elfter aller Vorläufe verpasste er zwar das Finale der besten Acht um eine halbe Sekunde, freute sich aber über seine Leistung.

Bereits einen Tag nach der DM startete Timo Koch mit der 4 x 400-Meter-Staffel der Aktiven im Rahmen der baden-württembergischen Jugendmeisterschaften in Weinstadt. Die Startgemeinschaft Gomaringen-Hall-Pliezhausen mit Daniel Rein (LV Pliezhausen), Julian Haag (Hall) und Yannick Graf (Gomaringen) holte souverän den Landestitel in 3:25,33 Minuten.

Thumm wird baden-württembergischer U23-Meister

In Weinstadt krönte sich Nick Thumm (LAV Tübingen) zum baden-württembergischen U 20-Meister. Im Speerwurf war er mit der Weite von 64, 81 Metern nicht zu schlagen. Mit einer Weite von 37,30 Metern sicherte sich seine Teamkollegin Nina Kunze den zweiten Platz in der weiblichen U 20-Konkurrenz. Silber gab es auch für LAV-Starterin Bentje Hoffmann über 1 500 Meter (U 18) in einer Zeit von 4:56,85 Minuten.

In der 4 x 100-Meter-Staffel landete das Pliezhäuser Team (Franziska Knecht, Valentina Zügner, Lena Knecht und Luisa Votteler) auf Platz sechs in der U 18-Klasse. Mehrkämpfer Mats Roelofsen (U 18) holte Platz acht im Weitsprung, Platz zehn über 110-Meter-Hürden, Platz 13 im Diskuswurf und Platz 14 über 400-Meter. Luisa Votteler (U 18) sicherte sich Platz 23 über 100 Meter und Platz 26 über 200 Meter. Valentina Zügner (U 18) lief zu Rang 19 über 100-Meter-Hürden. (GEA)