Guter Einstand für Neu-Pliezhäuser Tim Holzapfel

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Guter Einstand für den Neu-Pliezhäuser Tim Holzapfel. Der Zugang des LV Pliezhausen triumphierte beim Silvesterlauf in Fluorn-Winzeln. Bei widrigen äußeren Bedingungen löste sich der 800-Meter-Spezialist auf dem letzten Kilometer der 6,4 Kilometer langen, anspruchsvollen Strecke vom Rest des Feldes und lief in 20:25 Minuten als Sieger ins Ziel. Teamkollege Daniel Rein folgte als Fünfter in 22:00, Michael Schäfer gewann in der Altersklasse M 50 in 23:49, Markus Schenk wurde in der M 45 Zweiter in 24:04, dicht gefolgt von Jan-David Kleefeldt (24:10). Friederike Kallenberg sicherte sich als Gesamtzweite bei den Frauen hinter Joelle Bernhardt (SG Schramberg) souverän den Sieg in der Altersklasse W 40 (25:06). Im Jugendlauf über 2,8 Kilometer war Greta Schäfer in der W 14 vorne (11:28 Minuten).

Tim Holzapfel, deutscher Meister im 800-Meter-Lauf aus dem Jahr 2022, startet ab der Saison 2024 für den LV Pliezhausen. Der 26-Jährige absolviert bereits seit rund zwei Jahren regelmäßig im Pliezhäuser Schönbuchstadion seine Trainingseinheiten. Holzapfel, der bisher im Trikot der Unterländer LG aktiv war, möchte mit Unterstützung durch den LV Pliezhausen den nächsten Entwicklungsschritt gehen und sich in der nationalen Spitze weiter etablieren.

Hallenmeisterschaften sind erster Höhepunkt

Erster Höhepunkt für den bereits im dritten Jahr unter Thomas Jeggle trainierenden Holzapfel im neuen LVP-Trikot sind die deutschen Hallenmeisterschaften am 17./18. Februar in Leipzig. Im vergangenen Jahr in Dortmund holte er Silber. Nach einer von kleineren Verletzungen geprägten Saison 2023 möchte der mehrfache baden-württembergische Meister seine 800-Meter-Bestzeit von 1:48,85 Minuten verbessern und den seit 35 Jahren unangetasteten Vereinsrekord von Matthias Assmann (1:47,59) angreifen. »Tim ist jetzt schon Ansporn und Vorbild für unsere Vereinsjugend«, sagt Jochen Neumann, der Vorsitzende des LV Pliezhausen. »Ich bin überzeugt, dass ich mich in Pliezhausen verbessern kann«, glaubt der in Reutlingen wohnende Holzapfel.

Nach langer Verletzungspause meldete sich Hanna Klein von der LAV Stadtwerke Tübingen mit einem Sieg beim Bietigheimer Silvesterlauf zurück. Eva Dieterich folgte ihr nur wenige Sekunden später auf Platz zwei. Auch Lisa Merkel war in ihrem letzten Rennen im Trikot der LG Region Karlsruhe, bevor sie für die LAV startet, erfolgreich: Sie lief auf Platz vier.

Hanna Klein ist wieder fit

Klein reckte die Faust in die Höhe, als sie auf die Zielgerade einbog. Das Comeback ist geglückt. Knapp ein halbes Jahr nach ihrem Achillessehnenanriss ist die Topathletin wieder in Form – genau rechtzeitig für ein spannendes sportliches Jahr 2024, in dem Klein sowohl die EM in Rom als auch Olympia in Paris fest im Blick hat. Sie überquerte die Ziellinie mit Siegerpose nach 35:07 Minuten über die 10,75 Kilometer. »Es hat mir super viel Spaß gemacht, wieder an der Startlinie zu stehen und durch die Altstadt zu laufen. Die Stimmung ist immer sehr gut in Bietigheim«, sagte Klein. Den Tübinger Doppelsieg machte Eva Dieterich perfekt: Sie setzte sich knapp vor Deborah Schöneborn (SCC Berlin) durch und wurde Zweite mit einer Zeit von 35:22 Minuten. Die erste Runde waren die beiden Tübinger Trainingskolleginnen noch gemeinsam Seite an Seite gelaufen, bevor sich Klein absetzte. Vierte wurde Merkel mit einer Zeit von 37:46 auf der hügeligen Strecke. Stark unterwegs war auch Pia Szymanowski von der LAV – sie wurde in 41:26 Achte in der Frauen-Hauptklasse.

Simon Boch (LG Telis Finanz Regensburg) siegte in der Männer-Konkurrenz. Der 29-Jährige wurde, in Führung liegend, auf der zweiten Runde fehlgeleitet, war aber dennoch nicht zu schlagen. Jan Philipp Kisker (33:28) war als Achter schnellster Läufer der LAV Tübingen. Matthias Koch (40:41) wurde in der Altersklasse M 55 Zweiter, Martin Rapp siegte in der M 60 mit einer Zeit von 41:29 Minuten. (GEA)