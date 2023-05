Gold für Tübinger Trio bei den deutschen Staffelmeisterschaften

Bitte aktivieren Sie Javascript

BIETIGHEIM-BISSINGEN. Große Freude bei der LAV Stadtwerke Tübingen: Die 3 x 800-Meter-Staffel der Frauen mit Carolin Führen, Laura Wilhelm und Hanna Klein hat den Titel bei den deutschen Staffelmeisterschaften in Bietigheim-Bissingen verteidigt. Wie im vergangenen Jahr (damals in anderer Besetzung) waren die Tübingerinnen nicht zu schlagen. Und die U 23-Staffel der LAV mit Natalie Frank, Pia Szymanowski und Janina Ruf holte, wie im vergangenen Jahr, die Bronzemedaille.

Bei den Frauen lief Carolin Führen als Startläuferin couragiert an. Sie übergab an die Dritte der Hallen-DM über 800 Meter, Laura Wilhelm. Die attackierte in der zweiten Runde die führende Staffel der Startgemeinschaft Karben-Königstein-Groß Gerau. Als sie das Staffelholz an die Schlussläuferin Hanna Klein übergab, lag die LAV bereits in Führung. Die Konkurrentinnen sahen Klein dann nur noch von hinten. Auf der zweiten Runde konnte die Hallen-Europameisterin über 3.000 Meter den Vorsprung weiter ausbauen. Das Tübinger Trio siegte in 6:30,66 Minuten vor dem ASV Köln (6:33,06) und Karben-Königstein-Groß Gerau (6:33,09).

Bei der U 23 reihte sich Natalie Frank im Führungstrio ein. Danach lief Pia Szymanowski zeitweise an der Spitze des Feldes, übergab dann auf Position drei an Janina Ruf. Die Schlussläuferin kam nach 6:58,63 Minuten als Dritte hinter dem VfL Sindelfingen (6:56,30) und der LG Brillux Münster (6:56,62) ins Ziel. (GEA)