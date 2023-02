Favoritensiege zum Auftakt der Winterlaufserie in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Timing der Veranstalter war perfekt. Bei milden neun Grad und etwas Wind hatte die TSG Reutlingen als Ausrichter des 20. Alb-Gold-Winterlauf-Wettbewerbs alles richtig gemacht. Zumal für den späteren Nachmittag Sturm und Regen angesagt waren. Die Resonanz war riesig: 962 Läuferinnen und Läufer (Kids-Lauf über 1.500 Meter eingeschlossen) gingen über die 5- und 10-Kilometer-Distanz an den Start. Einmal mehr ließen sich die Lokalmatadore die Butter nicht vom Brot nehmen: Lorenz Baum dominierte über die 10-Kilometer-Distanz nach Belieben, bei den Frauen musste Leah Hanle allerdings das Tempo hoch halten, um die Zweitplatzierte, die Allgäuerin Charlotte Heim, zu besiegen.

Der Dresscode der Spitzenläuferinnen und -läufer war am 14. Januar frühlingsgemäß: Kurze Hose, kurzärmeliges Shirt. Traditionsgemäß wird der erste von vier Läufen, die zum Alb-Gold Winterlaufcup gehören, in Reutlingen am Kreuzeiche-Stadion angeschossen. Moderator Matthias Klumpp, Albgold-Marketingleiter, begrüßte die Teilnehmer zum Start in die Jubiläumssaison: Zum 20. Mal steigt die Winterlaufserie, die sich zu einem echten »Renner« entwickelt hat.

Dichtes Gedränge beim Winterlauf-Cup-Auftakt mit 962 Teilnehmern. Foto: JoBaur Dichtes Gedränge beim Winterlauf-Cup-Auftakt mit 962 Teilnehmern. Foto: JoBaur

"Angefangen hat alles Anfang der 2000er-Jahre. Da entstand die Idee, so einen Winterlauf zu organisieren. Um den Aufwand in Grenzen zu halten, waren anfangs fünf Vereine im Boot. "Neben der TSG Reutlingen, der IGL Reutlingen, dem LV Pliezhausen und dem TSV Trochtelfingen war zunächst noch der TSV Altenburg im Boot", so Klumpp. Mittlerweile hat man seinen Worten zufolge die Göppinger Winterlaufserie, was die Teilnehmerzahlen anbelangt, längst abgehängt. "Wir bieten Strecken für Schüler, Jugendliche und Erwachsene an, – eben für die ganze Familie –, und das macht die Serie zu etwas Besonderem", sagt Klumpp.

»Der Wind hat heute schon eine Rolle gespielt«

Auf der Paradestrecke über zehn Kilometer waren es 580 Teilnehmer, die an den Start gingen. Schon bei Hälfte der Strecke gab es keine Frage, wer gewinnen würde. Seriensieger Lorenz Baum von der LAV Tübingen lief weit vor dem Feld her. Sein Sieg war ungefährdet, mit 32:29 Minuten kam er zwar nicht an die Zeit des Vorjahres heran (31:55). »Der Wind hat heute schon eine Rolle gespielt.« Im Dezember ist er noch einen Marathon gelaufen und befindet sich nach eigenen Angaben nach einer Erholungsphase erst wieder im Aufbau. Sein Wunsch an die Veranstalter: »Die 5-Kilometer-Läufer sollte man etwas früher auf die Strecke lassen, da bei einem zehnminütigen Abstand sonst die besten 10-Kilometer-Läufer von hinten auflaufen.« Drei der vier der Läufe will der 32-jährige Baum auf jeden Fall bestreiten, so dass es zum Gesamtsieg reichen könnte.

Platz zwei ging an Vereinskollege Niklas Unger, der fast eineinhalb Minuten Rückstand hatte. Den dritten Platz belegte Boris Rein (Jahrgang 1988) von der LV Pliezhausen – ebenfalls ein bekanntes Gesicht beim Winterlaufcup.

Bereits auf Platz zwölf in der Gesamtwertung war die Holzelfingerin Leah Hanle zu finden (36:25 Minuten). Für sie, die gerade aus dem Trainingslager in Portugal kam, ist die Winterlaufserie »die ideale Vorbereitung auf die Bahnsaison«. Auf Platz zwei – nur neun Sekunden dahinter – ein neues Gesicht: Charlotte Heim. Die Allgäuerin, die seit kurzem bei der Motorpresse in Stuttgart als Eventmanagerin arbeitet und für den LV Pliezhausen startet, war mehr als zufrieden: »Das war neue Bestzeit für mich über diese Distanz.« Platz drei ging an Hannah Arndt (LV Pliezhausen), die eine Minute hinter ihrer Teamkollegin ins Ziel kam.

Über die 5-Kilometer-Distanz fehlte diesmal Vorjahressieger Luca Hauser. Es gewann der 21 Jahre alte Dettinger Arne Leiss in 16:52 Minuten vor dem Esslinger Lukas Schwella (17:04 Minuten). Platz drei ging an Lou-Fabrice Fiedler (17:09) vom LV Pliezhausen. Einen starken sechsten Platz im Gesamtfeld in 17:35 Minuten belegte Corinna Coenning (TSV Glems run2gether). Die Zeit reichte locker zum Sieg bei den Frauen vor Emma Hetzinger (20:02) vom LAV Tübingen vor Viviana Volpe (SV Ohmenhausen), die 20:13 Minuten benötigte.

Die Kids rannten über 1.500 Meter. Hier siegte bei den Jungs Pitt Wanninger (TSV Holzelfingen) in 4:21 Minuten vor Adam Kulik (MTV Stuttgart/4:33) und Jannis Meyer (Post SV Tübingen/4:43). Bei den Mädchen wurde Leonie Riester (LG Steinlach-Zollern) in 4:47 Siegerin. Platz zwei ging an Naema Awale von der TSG Münsingen (4:53). Dritte wurde Zoe Tröster vom TSV Holzelfingen in 5:02 Minuten. (GEA)