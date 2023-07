Drei Medaillen für Athleten aus der Region bei der deutschen Jugend-Meisterschaft

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROSTOCK. Bei den deutschen Jugend-Meisterschaften der Leichtathleten in Rostock für die Altersklassen U 20 und U 18 sprangen für die Starter aus der Region drei Medaillen heraus. Nick Thumm (U 20) wurde im Speerwurf »Vize«, Yannick Graf (U 18) Zweiter über 1.500 Meter und Natalie Frank (U 20) holte über 1.500 Meter die Bronzemedaille.

Nick Thumm von der LAV Stadtwerke Tübingen warf im dritten Versuch 72,28 Meter. Das bedeutete für ihn persönliche Bestleistung, die Bestätigung der EM-Norm und es sollte ihn außer dem Sieger Max Dehning (75,46 Meter, Bayer Leverkusen) niemand mehr übertreffen. Im fünften Versuch ging Thumms Speer nochmal über 70 Meter (71,03). Als deutscher »Vize« sicherte sich Thumm die EM-Teilnahme in Jerusalem (7. bis 10. August).

Bestzeit pulverisiert

Mit Silber »dekoriert« wurde auch Yannick Graf. Im 1.500-Meter-Rennen in der Altersklasse U 18 sorgte der Mittelstreckenläufer des TSV Gomaringen von Beginn an für ein hohes Tempo. Sieger wurde der haushohe Favorit Tristan Kaufhold (3:55,72 Minuten/SSC Hanau-Rodenbach). Graf gab im Finish noch einmal kräftig Gas, wehrte den Angriff einiger Kontrahenten ab und wurde in persönlicher Bestzeit von 3:56,12 Zweiter. »Yannick hat die taktische Anweisung hervorragend umgesetzt und seine Bestzeit im wichtigsten Lauf des Jahres um 2,6 Sekunden verbessert«, jubelte Trainer Alexander Seeger.

Zweiter im Speerwurf: Nick Thumm. FOTOS: GÖRLITZ Zweiter im Speerwurf: Nick Thumm. FOTOS: GÖRLITZ

Natalie Frank (LAV Stadtwerke Tübingen) qualifizierte sich mit ihrer Bestzeit von 4:34,64 Minuten für das U 20-Finale über 1.500 Meter. Dort sollte es nochmal deutlich schneller werden. Nach 4:28,25 Minuten kam sie ins Ziel. Das bedeutete persönliche Bestzeit und der Sprung aufs Treppchen zur Bronzemedaille.

Bentje Hoffmann (U 18) von der LAV Tübingen verbesserte über 1.500 Meter ihre persönliche Bestmarke um fast acht Sekunden auf 4:46,43 Minuten. Damit zog sie als Vorlaufschnellste ins Finale ein. Dort lief Hoffmann ein mutiges Rennen, steigerte sich auf 4:39,04 und wurde Fünfte. Victoria Blessin (LAV/U 18) belegte über 400 Meter Hürden mit persönlicher Bestzeit von 65,29 Sekunden Platz elf. Emma Thorwarth (U 18/LAV) verbesserte ihren Hausrekord über 3.000 Meter auf 10:32,09 Minuten und lief als Zwölfte ins Ziel. Franziska Blessing (U 20/LAV) lief im Vorlauf über 100 Meter Hürden 14,75 Sekunden. Im Halbfinale verbesserte sie sich auf 14,54 Sekunden und verpasste als Neunte nur knapp den Einzug ins Finale.

Das Mehrkampf-Ass Sandrina Sprengel von der LG Steinlach-Zollern wurde im Hochsprung der Altersklasse U 20 mit 1,72 Metern Fünfte und im Speerwurf mit 41,37 Metern Achte. (GEA)