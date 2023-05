400 Teilnehmer beim Lichtenstein-Trail

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Insgesamt 400 Teilnehmer wurden beim Lichtenstein-Trail gezählt, bei dem sich in drei der vier Wettbewerbe Lauf-Asse der LAV Stadtwerke Tübingen in die Siegerliste eintrugen. Als Ausrichter fungierte Trailrunning Lichtenstein. Beim Halbmarathon, wo 300 Läufer die anspruchsvolle Strecke in Angriff nahmen, setzten sich die Vorjahressieger Sascha Chwalek (LAV) in starken 1:39 Stunden und Katrin Köngeter (LAV) in 1:56 Stunden erneut souverän durch. Das Podium der Männer komplettierten Martin Leo Reinhard auf dem zweiten Platz und Gabriel Kammerer als Dritter. Bei den Frauen liefen Anja Westphal (MTV Stuttgart Triathlon) und Svenja Erdmann (Rottenburg) am Neckar) hinter Köngeter ins Ziel.

Das Rennen über elf Kilometer entschied der Kusterdinger Jon Krüger in 48:55 Minuten mit 34 Sekunden Vorsprung vor Vorjahressieger Simon Hanle (TSV Holzelfingen) für sich. Auf dem dritten Platz folgte Matthias Stegbauer (Laupheim). Bei den Frauen setzte sich Franziska Schrader (LAV Tübingen) unangefochten an die Spitze. Den Kampf um Platz zwei gewann Lisa Krauß (Lichtenstein) vor Anne Michalk (Pfullingen). (GEA)