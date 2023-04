Wangener waren wacher - so spielten die Handballerinnen der Region

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der nächste Schritt ist getan, jetzt sind die Oberliga-Handballerinnen der HSG Stuttgart/Metzingen nur noch zwei Spiele vom Aufstieg in die 3. Liga entfernt. Der Tabellenzweite muss sich aber steigern, wenn er nicht noch abgefangen werden will. Jedenfalls tat sich das Team schwer gegen die HSG Strohgäu, der Tabellenvorletzte konnte aber beim 37:34 (18:19) in Schach gehalten werden. In der 45. Minute stand es noch Unentschieden (25:25).

Die SG Ober-Unterhausen hat sich aus dem Rennen um die Meisterschaft in der Verbandsliga endgültig verabschiedet und auch Platz zwei ist kaum noch erreichbar. Die Lichtensteinerinnen unterlagen im Top-Duell der MTG Wangen mit 27:29 (11:14) und haben nun vier Punkte Rückstand auf den nach Minuspunkten bestplatzierten TV Gerhausen – und das drei Spiele vor Rundenende. Die MTG Wangen war von Anfang an wacher, hatte in der 18. Minute bereits fünf Tore Vorsprung (10:5). Und nach 50 Minuten führten die Allgäuerinnen mit sieben Toren (26:19).

Abschiede beim VfL Pfullingen

Beim VfL Pfullingen wechselt nach der Runde Torhüterin Kim Bahnmüller zur HSG Leinfelden-Echterdingen; Kreisläuferin Melanie Gnadt und Rückraumspielerinnen Jana Plankenhorn haben sich dazu entschieden, die Handballschuhe im Verbandsligateam an den Nagel zu hängen. Vor der Verabschiedung gab es im letzten Saisonheimspiel für die Pfullinger Frauen noch einen 33:13 (13:8)-Kantersieg gegen das punktlose Schlusslicht HSG Ebersbach/Bünzwangen. In der zweiten Halbzeit war der VfL nicht mehr zu halten.

Linau Peplau warf zehn Tore, an der 31:36 (11:13)-Niederlage der Spvgg Mössingen beim TSV Denkendorf gab es nichts zu rütteln. Die Vorentscheidung fiel nach einer Dreiviertelstunde, als die Mössingerinnen mit vier Toren ins Hintertreffen gerieten.

Bei ihrem letzten Saisonauftritt muste sich Frauen-Landesligist HSG Ermstal bei der HSG Hossingen-Meßstetten mit einem 32:32 (15:19) begnügen. Enttäuschend, weil die Gäste schon 17:11 vorne lagen.

Beim Bezirksligisten TV Großengstingen hat alles zusammengepasst. Die Lila-Weißen warteten mit einer faustdicken Überraschung auf, denn sie gewannen beim Tabellenzweiten SG Tübingen mit 25:24 (17:13). Die TVG-Frauen variierten in der Abwehr und stellten die SG damit vor erhebliche Probleme. Der Vorsprung von bis zu fünf Toren (23:18) hielt bis zur 53. Minute. Dann wurde es noch einmal eng (24:23). Doch der TVG behielt in der Schlussminute die Nerven.

Die SG Ober-/Unterhausen hat einen Coup gegen den Spitzenreiter SKV Rutesheim knapp verpasst. Der Tabellenvierte lag lange Zeit in Rückstand, schaffte dann aber zweimal den Ausgleich (14:14 und 19:19). Obwohl die Gäste zwei Strafwürfe in Folge liegen ließen, gewannen sie wieder die Oberhand. Nach dem 23:20 (58.) war ihr Sieg in trockenen Tüchern.

Die TSG Reutlingen handelte sich die vierte Niederlage in Folge ein. Beim 22:24 (13:14) gegen die HSG Schönbuch zehrten die TSG-Frauen lange Zeit von ihrem guten Start. Auch in der 51. Minute waren sie noch vorn (21:20). Die gute Ausgangslage wurde jedoch mit vier Gegentreffern in Serie hergegeben. (GEA)