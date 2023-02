VfL Pfullingen erst nach großem Kampf besiegt

Melanie Gnadt brachte den VfL Pfullingen erstmals in Führung.

REUTLINGEN. Mit 14 Toren hatte Sabrina Tröster erheblichen Anteil am 29:24- (16:9) der Oberliga-Handballerinnen der HSG Stuttgart/Metzingen II in Hohen-acker-Neustadt. Damit wurde Tabellenplatz zwei gefestigt. Gleiches gilt für die Verbandsliga-Frauen der SG Ober-/Unterhausen. Die Top-Werferinnen gewannen beim TV Weingarten mit 45:30 (22:13) und liefern sich weiterhin ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem punktgleichen Spitzenreiter TV Gerhausen, der sich zum 32:30 (15:13) beim VfL Pfullingen mühte.

Die Pfullingerinnen lieferten vor 150 Zuschauern einen großen Kampf. Melanie Gnadt brachte den VfL mit 5:4 (10.) erstmals nach vorn. Nach dem 12:10 (24.) kassierten die Gastgeberinnen jedoch vier Tore in Folge und beim Stand von 13:16 (32.) schienen die Felle davonzuschwimmen. Doch das Team um die neunfache Torschützin Lydia Junger ließ sich nicht abschütteln, startete durch und hatte bald wieder die Führung (17:16 und 18:17) inne. Die Spannung wuchs. Mara Kühnel markierte in der 52. Minute den Ausgleich zum 27:27 – es sollte das letzte Remis der Partie gewesen sein. Denn Gerhausen rettete den knappen Vorsprung über die Zeit.

Ober-/Unterhausen hoffte also vergebens auf Schützenhilfe. Die SG setzt nun auf den Liga-Hit gegen Gerhausen am 5. März. In der letzten Partie vor der langen Pause wirbelte einmal mehr der bärenstarke Angriff. Mirja Wild erzielte neun Feldtore, Ema Martins Azevedo gelangen acht Treffer, Maren Tröster sieben.

Wenig Federlesen machte auch die Spvgg Mössingen beim 37:20 (15:7) gegen den Vorletzten SC Lehr. Elena Schäfer gelangen vor 200 Zuschauern neun Feldtore. Nach einer Viertelstunde hatten die Mössingerinnen ihren Gegner fest im Griff und spielten ihre Stärken in der ersten und zweiten Welle aus.

Das war knapp: Landesligist HSG Ermstal hatte beim VfL Nagold mit 33:32 (17:17) das bessere Ende für sich. 30:30 stand es nach 55 Minuten, dann bog die HSG auf die Siegerstraße ein. Die Bezirksliga-Frauen der TSG Reutlingen entführten mit 23:23 (11:10) beim Spitzenreiter SKV Rutesheim überraschend einen Punkt. Der TV Großengstingen kassierte gegen den Tabellenzweiten HSG Schönbuch mit 17:30 (10:12) hingegen eine bittere Pleite. Trotz neun Toren von Charlotte Dollinger unterlag die SG Ober-/Unterhausen II bei der SG Nebringen/Reusten mit 23:27 (10:13). (GEA)