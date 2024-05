VfL-Frauen zufrieden: Pfullinger 28:28-Unentschieden in Leonberg

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Das war super-spannend. Jetzt hoffen wir am Samstag auf eine volle Kurt-App-Halle«, berichtete gestern Abend Pfullingens Spielerin und Pressesprecherin Laura Wohnus. Die VfL-Handballerinnen erkämpften sich im Hinspiel der Aufstiegsrunde zur Württembergliga beim SV Leonberg/Eltingen ein 28:28 (13:16)-Unentschieden. Das Rückspiel zwischen den beiden Verbandsliga-Zweiten steigt am Samstag (20 Uhr) in Pfullingen. Bis zum 13:13 (28. Minute) hatte kein Team mehr als ein Tor Vorsprung. Dann geriet der ohne Torjägerin Mara Kühnel (sie fehlt auch im Rückspiel) angetretene VfL mehrmals mit vier Treffern ins Hintertreffen. Nach dem 22:26 (50.) blies Pfullingen zur Aufholjagd. Ayline Cetin, mit neun Erfolgen beste Torschützin des VfL, markierte 46 Sekunden vor Schluss sogar die 28:27-Führung, ehe Leonberg noch ausglich. Stark bei Pfullingen: Torfrau Vivien Heinzelmann sowie die A-Jugendliche Helen Abele.

Der Bezirksliga-Vize TV Neuhausen belegte beim Aufstiegsrunden-Turnier in Ulm mit 4:2 Punkten den zweiten Platz hinter der TSG Söflingen II (5:1). »Bei der 23:26-Niederlage gegen Söflingen lagen wir lange Zeit in Führung und hätten den Sack zumachen können«, sagte Neuhausens Abteilungsleiter Thomas Reusch. Am Ende setzte es eine 23:26-Niederlage. Die Spiele gegen die HSG Hossingen-Meßstetten (25:18) und HSG Hohenlohe (29:23) gewann der TVN souverän. Die acht Teams bestreiten nun am Samstag ab 12 Uhr in der Neuhäuser Hofbühlhalle die Platzierungsspiele. Der von Ferdinand Michalik gecoachte TVN trifft im Spiel um Platz drei auf den MTV Stuttgart, der in der anderen Gruppe Zweiter wurde. »Wie viele Teams letztlich in die Landesliga aufsteigen, steht aber auch am Samstag noch nicht fest«, erklärte Reusch. (GEA)