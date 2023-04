TV Neuhausen trotzt dem Tabellenzweiten Unentschieden ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mit einem Kraftakt bewältigte der Handball-Württembergligist TV Neuhausen auch das sechste Spiel in Serie ohne Niederlage. Beim 29:29 (13:16) gegen den Tabellenzweiten TSV Deizisau hämmerte Maximilian Friessnig den Ball nach 58:36 Minuten zum Endstand in des Gegners Maschen. Zunächst waren die Ermstäler mit 7:12 in Rückstand geraten, rappelten sich aber auf und lieferten dem Favoriten fortan einen Kampf auf Biegen und Brechen. Mehr als die Hälfte aller TVN-Tore ging auf das Konto der Bauer-Brüder Manuel (8) und Patrick (8/3). Auch bemerkenswert: Die Neuhäuser kamen ohne Zeitstrafe über die Runden.

Verbandsligist Pfullingen II trumpfte auf und gewann beim Tabellenzweiten SG Weinstadt mit 38:31 (16:14). Trotz dezimiertem Kader hatte der VfL nach der Pause das Kommando übernommen und die knappe Halbzeitführung nach 44 Minuten auf sechs Tore (26:20) ausgebaut. Das Team ließ sich auch durch die Rote Karte nach drei Zeitstrafen durch Philipp Mager nicht vom Weg abbringen. In dieser Phase stachen Lasse Schiemann (14 Tore) und der drittligaerprobte Jason Ilitsch (7) heraus. »Jetzt setzen wir alles daran, unsere Hausaufgaben zu erledigen und dann ist Platz zwei noch möglich«, sagte Trainer Maximilian Hertwig.

600 Zuschauer beim Landesliga-Gipfel: Die Handball-Hochburg Mössingen bebte. 150 Fans begleiteten den TV Aixheim ins Steinlachtal, den Sieg im »Hexenkessel« verbuchten die Hausherren. »Wir waren von der Kulisse zunächst überwältigt und haben ein paar Minuten gebraucht, um ins Spiel zu finden. Das war eine sehr gute Leistung von meinen Jungs«, strahlte Spvgg-Trainer Michael Tröster nach dem 29:23 (14:11), wodurch die Aixheimer sich aus dem Titelrennen verabschiedeten. Die Gäste führten zwar mit 5:2, sahen sich aber bald mit 8:11 im Rückstand. Die kompakt auftretenden Mössinger waren nun nicht mehr aufzuhalten. »Das war Werbung für den Amateursport. Trotz aller Rivalität und der Bedeutung des Spiels gab es keine unfaire Aktionen auf und neben dem Feld«, betonte Spvgg-Macher Florian Seidel.

Flammer erzielt Siegtor

Das Momentum liegt bei den Mössingern, doch die SG Ober-/Unterhausen kann den Spitzenreiter noch abfangen. Dazu müssen sich die Lichtensteiner allerdings gewaltig steigern. Bei Schlusslicht und Absteiger HSG Baar kam die Mannschaft von Trainer Marcus Grimm mit einem blauen Auge davon. Erik Flammer erzielte 49 Sekunden vor der Schlusssirene das Tor zum 39:38 (23:22)-Sieg. »Wir haben bis zum Unfallen gekämpft«, sagte Grimm. »Genervt« war er von der »fehlenden taktischen Disziplin vor allem in den letzten fünf Minuten«. Da war Baar mit drei Toren in Folge der Ausgleich zum 38:38 gelungen.

Beim im Abstiegskampf steckenden TV Neuhausen II hat Ferdinand Michalik vorzeitig Vito Cece als Trainer abgelöst. Sein Heimdebüt endete mit einem 29:27 (13:10)-Erfolg gegen den TV Spaichingen. Als Neuzugang vermeldet der TVN Rückkehrer Moritz Rothweiler (TB Neuffen).

Noch ein kleiner Schritt fehlt der HSG Ermstal, um als Zweiter der Bezirksliga Esslingen-Teck in die Relegation zur Landesliga einzuziehen. Beim 26:21 (11:9) gegen Hegensberg-Liebersbronn hatte die HSG das Zepter von Beginn an in der Hand und in Leo Maginski einen starken Torwart. Grabenstetten kam vor 280 Zuschauern gegen Neuffen (24:27/10:11) nach der Pause schnell in Schieflage und konnte sich nicht mehr befreien. Nach einer desolaten Vorstellung kam Bezirksligist (Achalm-Nagold) TV Großengstingen gegen den TSV Altensteig mit 26:36 (11:18) unter die Räder. Zu einem achtbaren Unentschieden (23:23/13:11) kam Schlusslicht Spvgg Mössingen II gegen die SG Nebringen/Reusten. (GEA)