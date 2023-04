TV Neuhausen holt Nothdurft

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEUHAUSEN. Der Handball-Württembergligist TV Neuhausen vermeldet einen weiteren Zugang: Vom Liga-Rivalen TSV Zizishausen kommt der 23 Jahre alte Frieder Nothdurft. Der einst für den VfL Pfullingen in der 3. Liga mitmischende Nothdurft soll auf der Rechtsaußen-Position Christoph Klusch ersetzen, der den TVN wegen seines Studiums verlassen wird. Der in Pfullingen wohnende und in Tübingen Sportpublizistik studierende Nothdurft kennt den Ermstal-Verein aus seiner Jugendzeit, in der er das Trikot der JSG Echaz-Erms übergestreift hatte.

In der kommenden Spielzeit kehrt der Linkshänder nun sozusagen an seine alte Wirkungsstätte zurück. »Man musste mich nicht groß überzeugen. Es wird eine interessante Mannschaft mit viel Potenzial. Und ich kenne natürlich schon viele Leute beim TVN. Da habe ich mich gefreut, als die Anfrage kam«, sagt der Rechtsaußen zu seinem Wechsel. »Frieder ist sehr schnell und extrem effizient im Abschluss. Er wird uns sehr weiterhelfen«, resümiert Neuhausens Sportlicher Leiter Markus Bühner. Und ebenfalls wichtig: »Er passt auch menschlich sehr gut zu uns.« (GEA)