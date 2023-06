TV Neuhausen holt dritten Keeper

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEUHAUSEN. Es ist ein Glücksfall für den Handball-Württembergligisten TV Neuhausen. Obwohl zum jetzigen Zeitpunkt der Transfermarkt üblicherweise leer gefegt ist, gelang den Verantwortlichen des TVN um den Sportlichen Leiter Markus Bühner ein Coup. Mit dem 20 Jahre alten Maximilian Blum kommt ein Keeper vom Oberligisten TV Plochingen an die Erms. Blum spielte bereits bis zur C-Jugend für Plochingen. Dann zog es ihn in die weite Handballwelt. Er machte Halt in den Jugendakademien von Frisch Auf Göppingen, dem TV Großwallstadt oder in Magdeburg. »Ich bin im Alter zwischen 15 und 16 von daheim ausgezogen«, blickt Blum zurück. Teilweise war er in einem Internat untergebracht, hatte 14 Trainingseinheiten in der Woche zu absolvieren. »Ich würde es jedes Mal wieder so machen«, sagt der angehende Versicherungskaufmann Blum im Rückblick.

Nach dem Abgang von Torhüter Marius Spitz holten die Neuhäuser Marc-Andre Kilgus vom SKV Unterensingen. Trotzdem wurde es etwas dünn im Tor. Denn in welchem Umfang der von Hüftproblemen geplagte Kai Augustin einsetzbar ist, ist nach wie vor unklar. Für Bühner war die Lage zu heikel: Klappt alles und Augustin wird fit, kann der gemeinsam mit Kilgus das Tor hüten. Doch was, wenn nicht? »Dann stehst du im September da, hast nur einen Torhüter und kannst nicht mehr reagieren«, erklärt Bühner. Nun geht der TVN im Optimalfall mit drei Keepern in die Saison. (GEA)