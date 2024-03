TSG Reutlingen glänzt bei Derby-Sieg gegen den TV Großengstingen mit einem 10:0-Lauf

Claudia Sonntag (am Ball), hier gegen Michelle -Sophie Gnadt und Melanie Höneß (rechts), gelang ein Dreierpack. FOTO: BAUR

REUTLINGEN. Dank einer überzeugenden Leistung haben die Verbandsliga-Handballerinnen der SG Ober-/Unterhausen auch den Rückrunden-Vergleich mit der SG Herbrechtingen-Bolheim für sich entschieden. Die Mannschaft von Trainer Robin Höhne, die das Hinspiel mit 26:25 gewonnen hatte, setzte sich gegen den Tabellennachbarn an der Brenz mit 30:27 (18:15) durch. Die Mannschaften lieferten sich lange Zeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ehe Franziska Leukert die Gäste erstmals mit vier Toren (17:13/28. Minute) in Führung brachte. Einmal so weit vorne, spielte das Höhne-Team routiniert weiter und der Gegner konnte bis zum Schluss auf Abstand gehalten werden. Jennifer Albien traf acht Mal.

Die HSG Stuttgart/Metzingen behielt ebenfalls die Oberhand und setzte sich mit 23:20 (9:10) bei der HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf durch. Die Gäste liefen zunächst einem Rückstand (8:10) hinterher, schafften dann aber gleich nach dem Seitenwechsel die Wende. Im Nu lag das Team erst drei (15:12), dann fünf Tore (20:15) vorne.

Das für den vergangenen Samstag vorgesehene Spiel zwischen Verbandsliga-Schlusslicht TB Neuffen und der Spvgg Mössingen war abgesetzt worden. Neuer Termin: Dienstag, 16. April (20 Uhr).

Fulminante Wende

Es ging einmal mehr ums Prestige – und zum zweiten Mal in dieser Saison trug sich der Frauen-Bezirksligist TSG Reutlingen im Derby gegen den TV Großengstingen in die Siegerliste ein. Vor eigenem Anhang behielten die Reutlingerinnen mit 21:17 (9:11) gegen die Lila-Weißen um einiges knapper die Oberhand als in der Vorrunde (29:19).

Der TV Großengstingen hatte das Momentum bis zur 28. Minute auf seiner Seite, als die Mannschaft von Trainerin Pia Rausch sogar mit 11:8 in Führung ging. Doch mit einem Mal ging nichts mehr zusammen und dem Tabellenvorletzten verging Hören und Sehen. Denn fortan legten die Reutlingerinnen einen fulminanten 10:0-Lauf hin. Claudia Sonntag brachte ihre Farben erstmals seit dem 1:0 wieder in Führung (12:11) und baute die Führung mit zwei weiteren Treffern aus. Von diesem herben Rückschlag erholte sich die Gästemannschaft nicht mehr. (GEA)