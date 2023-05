TSG Betzinger beendet die Saison als Dritter

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die torhungrigen Handballer des TSV Betzingen gehen als Tabellenzweiter in die Verlängerung, für die punktgleiche dahinter liegende TSG Reutlingen ist die Saison 2022/23 gelaufen. Den letzten Spieltag in der Bezirksliga Achalm-Nagold haben die Lokalkonkurrenten jeweils mit einem Sieg abgeschlossen – wie Spitzenreiter H2Ku Herrenberg II, der sich allerdings keine Blöße gab, bei der SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell souverän mit 30:18 gewann und direkt in die Landesliga aufsteigt.

»Ich drücke den Betzingern die Daumen. Das wird eine schwere Relegation, aber sie hätten den Aufstieg verdient«, sagte TSG-Trainer Jörn Meier, der mit seinem Team zum Rundenschluss beim SV Leonberg/Eltingen mit 26:24 (14:12) die Oberhand behielt. Die Mannschaft hatte erstmals in der 44. Minute den Ausgleich (19:19) hinnehmen müssen, riss die Partie aber wenig später wieder an sich.

Die TSG hatte im Kampf um den sofortigen Wiederaufstieg im November mit der überraschenden 24:25-Niederlage beim damaligen Abstiegskandidaten SG Tübingen einen herben Dämpfer. »Das war der Knackpunkt«, meinte Meier im Rückblick. Und dann ging Mitte April das Derby in Betzingen klar verloren. Durch den Umbruch mit einer stark veränderten Mannschaft sei zu Rundenstart primär das Ziel gewesen, »dass wir uns konsolidieren«. Das hat die TSG erreicht.

Relegationsturnier

Die Betzinger fertigten die SG Tübingen mit 40:31 (23:14) ab. Nach 18 Minuten stand es bereits 14:6. Als Tabellenzweiter bestreitet die Mannschaft von Trainer Steffen Elser zunächst ein Relegationsturnier gegen die Zweiten der Bezirke Stauferland (TSV Heiningen), Rems-Stuttgart (SG Schorndorf) und Enz-Murr (SVS Kornwestheim).

Auch die HSG Ermstal (Bezirk Esslingen-Teck) hat sich, »um im Flow zu bleiben« (Trainer Jörg Wittenberg), mit einem 31:22 (14:7) gegen HT Uhingen-Holzhausen für die Relegation warm geworfen. Gegner sind die Vertreter aus den Bezirken Heilbronn-Franken (HSG Lauffen-Neipperg), Neckar-Zollern (VfH Schwenningen) und Bodensee-Donau (HC Lustenau). Die HSG Ermstal hat sich beim Verband als Ausrichter beworben. (GEA)