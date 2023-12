Stuttgart-Metzingen siegt deutlich in Allensbach

Bitte aktivieren Sie Javascript

ALLENSBACH. Die Drittliga-Handballerinnen der HSG Stuttgart-Metzingen gewannen beim SV Allensbach mit 33:27 (17:12) und kletterten in der Tabelle auf Platz zwei nach oben. Überragende Akteurin auf dem Feld war Jana Scheib, die sich 16 Mal (davon drei Siebenmeter) in die Torschützenliste eintrug. Die 23 Jahre alte Scheib, die vor Saisonbeginn von der HSG Bad Wildungen zur TuS Metzingen kam, hatte zuletzt bereits im Bundesliga-Team der Ermstälerinnen überzeugt. Nun schlug die Rückraumspielerin in Allensbach kräftig auf die Pauke.

Beim vierten Sieg in Folge lag die HSG 1:2 und 2:3 zurück, setzte sich aber nach dem 7:7 (12. Minute) ab. Beim 23:17 (41.) lag Metzingen-Stuttgart erstmals mit sechs Toren vorne. Vom Bundesliga-Kader waren neben Scheib Torhüterin Marie Weiss, Marte Juuhl Svensson (4/1 Tore), Sabrina Tröster (4) und Ida Petzold (2) im Einsatz. Als vierfache Torschützin zeichnete sich zudem Patrizia Schenker aus. Schenker ist mit 60 Saisontreffern die zweitbeste Torschützin der HSG hinter Tröster (61). (GEA)