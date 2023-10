SG Ober-/Unterhausen mit Volldampf zum 37:34-Sieg

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Erfolgreiches Handball-Wochenende für die beiden Frauen-Verbandsligisten SG Ober-/Unterhausen und VfL Pfullingen. Das OU-Team heimste beim 37:34 (20:19) gegen den TSV Denkendorf im dritten Spiel den zweiten Saisonsieg ein; für den VfL bedeutete der 30:27 (18:15) -Erfolg bei der HSG Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf ein Rundenauftakt nach Maß.

Die Partie in Unterhausen entwickelte sich schnell zu einem intensiven Kopf-an-Kopf-Rennen, in dem beide Mannschaften mit Volldampf spielten. Nach 20 Minuten waren bereits 28 Tore (15:13) gefallen. In der zweiten Halbzeit stellte der Gast seine Abwehr um, doch auch die Denkendorfer Offensiv-Variante konnte Ober-/Unterhausen nicht aufhalten. In der eigenen Verteidigungsreihe stand die SG mit zunehmender Spielzeit immer wirkungsvoller. Mit gutem Zusammenspiel fand das OU-Team immer wieder Lücken und erarbeitete sich zwei Minuten vor der Schlusssirene einen Vier-Tore-Vorsprung zum 36:32.

In der Donzdorfer Halle führte bei den Pfullingerinnen eine doppelte Unterzahl in der 20. Minute erstmal zu einem Vier-Tore-Rückstand (10:14). Gar mit sechs Toren (16:22) im Hintertreffen lagen die VfL-Frauen in der 38. Minute. Dann die Wende: Die Gäste trafen viermal in Folge und rückten immer näher. Als Ayline Cetin sogar ausglich (47./23:23), Lydia Junger und Katrin Pieringer auf 25:23 stellten, wurde das Spiel immer dramatischer. Nach 54:50 Minuten stand das Match 27:27. Danach trafen nur noch die Pfullingerinnen.

Das Landesliga-Team der HSG Ermstal musste im zweiten Spiel die zweite Niederlage einstecken. Beim 25:31 (10:13) gegen die HSG Ebersbach/Bünzwangen standen die Gastgeberinnen von Anfang an auf verlorenem Posten. Schnell geriet man mit fünf Toren ins Hintertreffen, erholte sich kurz, um dann erneut einen Rückschlag hinnehmen zu müssen.

Der TV Großengstingen hatte in seinem dritten Saisonspiel nicht den Hauch einer Chance. Das noch punktlose Schlusslicht der Frauen-Bezirksliga kassierte beim Spitzenreiter HSG Böblingen/Sindelfingen II eine deftige 17:31 (8:14)-Niederlage. (GEA)