Der ambitionierte Handball-Württembergligist TV Neuhausen startete mit 4:4 Punkten in die Saison. »Beide Niederlagen waren ärgerlich«, sagt TVN-Trainer Mike Leibssle vor dem Heimspiel am Sonntag gegen den Oberliga-Absteiger TSV Wolfschlugen.

Im zweiten Jahr Trainer des Württembergligisten TV Neuhausen: Mike Leibssle. Foto: JoBaur Im zweiten Jahr Trainer des Württembergligisten TV Neuhausen: Mike Leibssle. Foto: JoBaur

