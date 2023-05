Mössinger Verbandsliga-Frauen siegen beim Derby

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Traum vom Aufstieg in die Württembergliga ist geplatzt. Die Handballerinnen der SG Ober-/Unterhausen schauen in die Röhre, weil ihnen im Derby die Spvgg Mössingen mit einem 34:29 (16:12)-Erfolg einen dicken Strich durch die Rechnung machte. Bei eigenem Sieg hätten die OU-Frauen am letzten Spieltag den Konkurrenten MTG Wangen noch abgefangen und wären selbst auf dem zweiten Tabellenplatz gelandet, der ohne Relegation ausgereicht hätte, um den Sprung ins württembergische Oberhaus zu schaffen.

Vor 500 Zuschauern mussten die Gäste bald einem 7:13-Rückstand hinterherrennen. Ober-/Unterhausen kämpfte sich tatsächlich heran und verkürzte in der 38. Minute auf 18:20. Doch der Aufschwung war nur von kurzer Dauer. Denn die Mössingerinnen schafften es in der Folge immer wieder, erfolgreich durchzubrechen. Nach einem Dreierpack stand es 29:22 (51.) für das Steinlach-Team, das sich den Sieg nicht mehr nehmen ließ und die Saison als Tabellensechster beendete, einen Rang vor dem VfL Pfullingen.

Pfullinger Kantersieg

Zum Rundenschluss warteten die VfL-Frauen mit einem 40:29 (21:12)-Kantersieg beim Tabellenvierten TSV Denkendorf auf. Die Pfullingerinnen überzeugten von Anfang an mit hohem Tempospiel, dem der Gegner wenig entgegensetzen konnte. Im Team von Trainer Kostas Sevdas erzielten Lydia Junger zehn und Aylin Cetin neun Tore. (GEA)