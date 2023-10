Mössinger Florian Budde für U 20-Nationalmannschaft nominiert

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Vier Monate ist es her, dass die »alte« U 21-Nationalmannschaft des Deutschen Handballbunds in Berlin Weltmeister wurde. Nun startet für deren Nachfolger die Juniorenzeit. Der erste Lehrgang der neuformierten U 20-Nationalmannschaft findet ab 30. Oktober in der Sportschule Hennef statt. Zum Abschluss gibt es noch zwei Länderspiele in Portugal. Bundestrainer Martin Heuberger nominierte für diese Maßnahmen auch den Mössinger Florian Budde, der seine ersten handballerischen Schritte bei der Spvgg Mössingen unternahm und mittlerweile für die Füchse Berlin zum Ball greift. (GEA)