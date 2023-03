HSG Stuttgart/Metzingen II: Sechs-Tore-Führung reicht nur zum Remis

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Im Rennen um Tabellenplatz zwei in der Frauen-Oberliga, der zum Aufstieg in die 3. Liga berechtigt, haben die Handballerinnen der HSG Stuttgart/Metzingen II einen Punkt verschenkt. Lange Zeit hatte das Team im Spiel bei der SG Kappelwindeck/Steinbach gewirbelt und bereits mit 26:20 (39.) vorne gelegen. In der 52. Minute war’s dann geschehen: Die Gastgeberinnen gingen erstmals wieder in Führung. Die HSG konterte jedoch erfolgreich – allen voran die 15-fache Torschützin Sabrina Tröster –, hatte nach 56:08 Minuten mit 36:34 und kurz darauf mit 37:36 erneut Oberwasser. Nach dem Gleichstand rettete der Tabellenvierte das Remis über die Zeit.

Der Verbandsliga-Dritte Ober-/Unterhausen erfüllte seine Pflichtaufgabe und gewann beim Vorletzten SC Lehr 35:28 (20:12). Die SG führte nach 35 Minuten 25:15, ließ dann in der Konzentration aber nach. Das Heim-Team kam deshalb auf fünf Tore (22:27) heran. Danach hatten die Gäste wieder eindeutig das Sagen.

Einen überraschend deutlichen 32:19 (14:9)-Erfolg landeten die Pfullinger VfL-Frauen bei der HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf. Garant für den Kantersieg war die kompakte Abwehr. Nach der Pause war die Heimmannschaft innerhalb von knapp zehn Minuten zwar gefährlich nahe (13:16) gekommen, doch der VfL ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen und setzte sich dank der starken Deckungsarbeit bald etappenweise wieder vom Gegner ab.

9:16-Rückstand noch gedreht

Erste Halbzeit pfui, zweite Halbzeit hui: Die Bezirksliga-Frauen der SG Ober-/Unterhausen II drehten mit einer starken Leistung nach dem Seitenwechsel noch einen 9:16-Rückstand (30.) und gewannen beim SV Magstadt mit 26:24 (10:16). Nach 47 Minuten hatte die neunfache Torschützin Katie Rau den Gleichstand (19:19) erzielt, danach war die SG selbst in Führung gegangen und gab den Vorsprung nicht mehr ab.

Der Klassenkonkurrent TSG Reutlingen stand im Spiel gegen den Tabellenzweiten SG Tübingen auf verlorenem Posten und unterlag mit 24:30 (10:12). Bis zum 15:17 in der 40. Minute hatten die TSG-Frauen dem Favoriten Paroli geboten dann zogen die Tübingerinnen mit fünf Treffern in Serie auf und davon. Von diesem Schock erholten sich die Reutlingerinnen nicht mehr. (GEA)