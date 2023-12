Genkinger Tim Nothdurft wechselt zu Bundesligist Rhein-Neckar Löwen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MANNHEIM. Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen verstärkt sich von der nächsten Saison an mit zwei deutschen Nationalspielern. Von Frisch Auf Göppingen wechselt im Sommer 2024 der 25 Jahre alte Rückraumspieler Sebastian Heymann nach Mannheim, wie die Badener am Mittwoch mitteilten. Der 26 Jahre alte Linksaußen und Genkinger Tim Nothdurft kommt vom Bergischen HC, wie Göppingen ein Liga-Konkurrent der Löwen. Beide Verträge laufen über drei Jahre bis Sommer 2027, bestätigte Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann.

»Wir als Rhein-Neckar Löwen sind unglaublich stolz, dass wir zwei so aufstrebende Handballer von unserem Weg überzeugen konnten. Dass sie neben ihren herausragenden sportlichen wie charakterlichen Qualitäten den Bonus mitbringen, deutsche Nationalspieler zu sein, passt perfekt zu unserem Konzept«, sagte Kettemann. Der gebürtige Reutlinger Nothdurft spielte bis 2022 für den HBW Balingen-Weilstetten, ehe er zum Bergischen HC wechselte.

»Nach einer sehr langen Zeit in Balingen und zwei Jahren beim BHC ist die Zeit gekommen, einen weiteren Schritt zu gehen«, wird Nothdurft in einer Pressemitteilung der Rhein-Neckar Löwen zitiert. »Ich möchte Teil der Entwicklung der Löwen sein, möchte dabei helfen, sie wieder zu einer Spitzenmannschaft zu machen und freue mich über das Vertrauen, das die Verantwortlichen auf diesem Weg in mich setzen.« Nothdurft gab am 3. November sein Debüt in der deutschen A-Nationalmannschaft. Gemeinsam mit Sebastian Heymann nahm er 2017 an der U21-WM teil und belegte dort den vierten Platz. (dpa/GEA)