Frauen des VfL Pfullingen wollen in die Württembergliga

REUTLINGEN. Die Saison 2023/24 geht für die Verbandsliga-Handballerinnen des VfL Pfullingen in die Verlängerung. Gegen den SV Leonberg/Eltingen (mit 27:9 Punkten Zweiter der Verbandsliga-Staffel 1) kämpft der Vize der Staffel 2 (26:10 Zähler) um den Aufstieg in die Württembergliga. Das Hinspiel der Aufstiegsrunde findet am Donnerstag (16 Uhr) in Leonberg statt, zum Rückspiel sind die Leonbergerinnen am Samstag (20 Uhr) in der Kurt-App Halle zu Gast.

Die VfL-Frauen können ihre ohnehin beste Saison seit Jahren mit dem Aufstieg in das württembergische Oberhaus krönen. Theoretisch. Denn noch ist nicht sicher, ob der Sieger dieses Duells tatsächlich aufsteigt. Dies hängt von den Relegationsentscheidungen in den höheren Ligen ab und entscheidet sich erst im Juni. Nichtsdestotrotz nimmt die Mannschaft des Trainer-Trios Miriam Ibrahimovic, Jochen Mader und Agnes Wohnhas hochmotiviert die Extra-Runde an. »Wir wollen uns jetzt für die tolle Saison belohnen. Die Mannschaft hätte sich den Aufstieg absolut verdient«, erklärt Mader. Zwischen Pfullingen und Leonberg/Eltingen gab es seit vielen Jahren kein Pflichtspiel mehr.

Mit dem TV Neuhausen II ist ein weiteres Team aus der Region im Aufstiegsrunden-Einsatz. Die Mannschaft von Trainer Ferdinand Michalik, mit 32:12 Punkten Zweiter in der Bezirksliga Achalm-Nagold, muss zwei Vierer-Turniere erfolgreich absolvieren, um den Aufstieg in die Landesliga feiern zu können. Im ersten Turnier trifft Neuhausen am Donnerstag ab 12 Uhr in der Ulmer Kuhberghalle auf die TSG Söflingen II (mit 32:12 Zählern Vize im Bezirk Bodensee-Donau), die HSG Hossingen-Meßstetten (mit 35:9 Punkten Zweiter in der Bezirksliga Neckar-Zollern) und die HSG Hohenlohe (Vierter in der Bezirksliga Heilbronn-Franken mit 18:18 Punkten). Die beiden Ersten ermitteln am Samstag (ab 12 Uhr) in der Neuhäuser Hofbühlhalle die Landesliga-Aufsteiger. (lw/kre)