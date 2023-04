Der TV Neuhausen bleibt in der Württembergliga

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEUHAUSEN. Jetzt kann nichts mehr schiefgehen: Am viertletzten Spieltag der Handball-Württemberg-Liga hat der TV Neuhausen den Klassenverbleib praktisch gesichert. Durch zuletzt 11:3 Punkten, der 26:23 (13:12)-Sieg vom Sonntag bei den SF Schwaikheim eingeschlossen, hat sich die Mannschaft von Trainer Mike Leibssle aller Sorgen entledigt. Um die Weihnachtszeit und Anfang Januar hatte es als Folge der Verletztenmisere gar nicht gut für den TVN ausgesehen – und der Club stand massiv unter Druck. Zweifel am Trainer wurden beseitigt, der Vertrag mit ihm als deutliches Signal verlängert.

Die Neuhäuser waren in Schwaikheim schwungvoll gestartet und hatten nach einer Viertelstunde mit 8:3 geführt. Als die noch abstiegsgefährdete SF den Ausgleich (10:10) erzielt, entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Zum ersten Mal lagen die Hausherren in der 38. Minute mit zwei Toren (16:14) vorne. Doch der TVN konterte dreimal erfolgreich. Beide Mannschaften schenkten sich nichts, die Spannung im Kampfspiel hielt an. Durch drei Toren in Folge zogen die Neuhäuser schließlich auf 25:22 davon. Noch eineinhalb Minuten bis zur Schlusssirene: Da brannte nichts mehr an. (GEA)