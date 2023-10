Bann gebrochen: Verbandsliga-Aufsteiger Spvgg Mössingen feiert ersten Saisonsieg

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Im vierten Anlauf hat’s geklappt: Die Spvgg Mössingen feierte vor 350 Zuschauern erleichtert den ersten Sieg in der Handball-Verbandsliga. Der Klassenneuling kämpfte die HSG Schönbuch mit einer engagierten Abwehrleistung nieder und behielt mit 28:24 (15:11) die Oberhand. Lukas Sulz war mit acht Feldtoren der erfolgreichste Werfer im Steinlach-Team.

»Mir war klar, dass der erste Sieg spielerisch nicht schön wird, aber das interessiert jetzt keinen mehr«, sagte Spvgg-Trainer Michael Tröster, nachdem seine Mannschaft den Bann gebrochen hatte. Die aufmerksame Abwehr zwang den Gegner immer wieder ins Zeitspiel und Ballgewinne wurden über die zweite Welle zu schnellen Toren verwertet. Trotzdem war Tröster zur Pause nicht zufrieden.

Nach dem Seitenwechsel wechselten sich Sulz und Kai Kussmann mit dem Torwerfen ab und nach dem Vierfachschlag lagen die Mössinger mit 19:12 (35.) vorne. Die Routiniers der HSG Schönbuch um Trainer Holger Breitenbacher holten noch einmal auf und kamen bis auf 20:23 (50.) heran. Die Antwort gab Simon Schleich mit einem Doppelschlag.

Elf Tore von Tobias Haase

Vier Rote Karten und ein überragender Tobias Haase: Verbandsligist VfL Pfullingen II behauptete sich in einem engen und kampfbetonten Match gegen den TSV Bönnigheim mit 34:30 (15:16). Der VfL kassierte vor 250 Zuschauern einen Feldverweis, beim Gast mussten drei Spieler das Parkett vorzeitig verlassen. Bei den Pfullingern fehlten Tobias Müller Julian Bartot und Jonas Rall; dafür mischte der drittligaerfahrene Jason Ilitsch mit. Nach einem Vier-Tore-Rückstand (8:12/19.) kam der VfL besser ins Spiel und glich zum 14:14 (27.) aus. Doch erneut gerieten die Hausherren ins Hintertreffen (15:18 und 18:21). Der VfL ließ jedoch nicht locker und schaffte in der 44. Minute die erstmalige Führung zum 23:22. Aber abschütteln ließ sich der Gegner erst in der Endphase, als Ilitsch das 32:29 (58.) gelang. Tobias Haase vollendete mit seinem insgesamt elften Treffer (davon drei Siebenmeter) zum 34:30.

HSG Ermstal zieht Kürzeren

Landesliga-Neuling HSG Ermstal muss weiter auf seinen zweiten Saisonsieg warten. Nach einem packenden Duell siegte die physisch überlegene HSG Ebersbach/Bünzwangen mit 26:31 (16:18). Die Defensive der Hausherren fand nicht in die Partie, und die Gäste gingen schnell mit 7:2 (11.) in Führung. Nur Momente später musste der Aufsteiger eine herbe Schwächung hinnehmen. Denn Dominic Gotthardt wurde nach einem Zusammenprall mit einem Gegenspieler mit der blauen Karte bestraft.

Auch offensiv tat sich die HSG Ermstal schwerer als erwartet. Nach einer Auszeit von Co-Trainer Gerd Kussmann, der den erkrankten Jörg Wittenberg vertrat, wurden mehr klare Chancen herausgespielt und das Ermstal-Team holte auf. Nach dem Ausgleich (34.) entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das bis zur 50. Minute (25:25) anhielt. Mit drei Toren in Folge machte Ebersbach/Bünzwangen jedoch alle Siegträume zunichte. (GEA)