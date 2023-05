Aufstiegstraum geplatzt: SG Ober-/Unterhausen bleibt Landesligist

Bitte aktivieren Sie Javascript

BÖNNIGHEIM. Es hat nicht sollen sein. Die Handballer der SG Ober-/Unterhausen kämpfen auch in der Saison 2023/24 in der Landesliga um Punkte. In der nachträglich und kurzfristig anberaumten Aufstiegsrunde zur Verbandsliga mussten sich die Lichtensteiner mit Platz zwei begnügen. Der Gastgeber TSV Bönnigheim kam bei dem Turnier der vier Landesliga-Zweiten auf 5:1 Punkte und schaffte den Aufstieg. Ober-/Unterhausen (3:3 Zähler) wurde Zweiter, gefolgt von der SG Hofen/Hüttlingen (3:3) und dem TV Altenstadt (1:5).

Bei Ober-/Unterhausen fehlten neben Trainer Marcus Grimm die Spieler Pascal Werz, Benedict Greve und Wassilis Theodosiadis (alle privat verhindert). Als Coach sprang Co-Trainer Michael Gruber, der von Martin Trautmann assistiert wurde, in die Bresche. Im Auftaktspiel verlor die SGOU gegen Bönnigheim 18:23 (9:11). »Wir haben mindestens zehn Freie vergeben. Das ist bei einer Spielzeit von 40 Minuten zu viel«, berichtete Gruber. Bis zum 11:11 (21. Minute) bewegten sich beide Teams auf Augenhöhe. Beim 30:26 (14:13)-Erfolg gegen Hofen/Hüttlingen habe sein Team »eine gute Leistung« abgeliefert, so Gruber. Beim 25:25 (8:13) gegen Altenstadt ging es für beide Teams nur noch um die Goldene Ananas. (GEA)