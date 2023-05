Zwei Habermehl-Tore reichen dem TV Derendingen nicht

Bitte aktivieren Sie Javascript

NIEFERN. Unglücklich 2:3 (2:2) beim Mit-Abstiegskonkurrenten FV 09 Niefern verloren, lediglich drei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz – die Oberliga-Fußballerinnen des TV Derendingen sind drei Spieltage vor Saison-Feierabend in Not. »Einen Punkt hätten wir mindestens verdient gehabt. Wir waren in der zweiten Hälfte dem 3:2 näher als Niefern«, sagte Derendingens Trainer Jannic Abele. Kampfgeist und Moral seiner Truppe seien »top« gewesen. Nach einem 0:2-Rückstand stellte Madita Habermehl mit zwei Toren den 2:2-Gleichstand her. Am Ende stand der TVD jedoch mit leeren Händen da. (GEA)