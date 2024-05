Zwei Endspiele für den VfL Pfullingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. 0:3 hieß es am Ende für den Fußball-Verbandsligisten VfL Pfullingen bei Türkspor Neckarsulm. Der Favorit hat sich durchgesetzt. Doch so deutlich das Ergebnis am Ende auch war, die Partie an sich hätte einen anderen Verlauf nehmen können. Allerdings gehört zum Erfolg das Verhindern zu einfacher (und früher) Gegentore und das Verwerten eigener Torchancen.

Nun hat der Tabellenelfte Pfullingen zwei Endspiele vor der Brust. Im letzten Heimspiel der Saison steht das Sechs-Punkte-Spiel gegen den GSV Maichingen an. Am letzten Spieltag geben die Pfullinger ihre Visitenkarte beim Schlusslicht FV Rot-Weiß Weiler ab. VfL-Kapitän Matthias Dünkel hat vor dem Saison-Endspurt eine klare Botschaft an seine Kameraden: »Ich erwarte von der Mannschaft, dass jeder für die letzten zwei Partien brennt und alles aus sich herausholt. Abstiegskampf ist eklig, aber wir müssen unseren Schweinehund überwinden und alles investieren, was wir haben.« Dünkel ist vom Klassenverbleib überzeugt: »Ich weiß, die Qualität ist da.«

Ernüchterung herrschte zuletzt beim GSV Maichingen. Nachdem sie zuletzt im Abstiegskampf Lunte gerochen und das Spitzenteam Türkspor Neckarsulm mit 2:0 abgefertigt hatten, schien ein Sieg über Rot-Weiß Weiler reine Formsache. Doch es kam anders. Das Spiel endete 1:1-Unentschieden. »Wir standen uns wie so oft in dieser Saison selbst im Weg«, bemängelte GSV-Trainer Giuseppe Iorfida. Weiler (18 Punkte) sowie der FV Biberach (25) stehen als Absteiger fest. Das Restprogramm der übrigen fünf Abstiegskandidaten:

TSV Oberensingen

(10. Platz/36 Punkte): SU Neckarsulm (A = Auswärtsspiel), TSV Berg (H = Heimspiel)

VfL Pfullingen

(11./33): GSV Maichingen (H), FV Rot-Weiß Weiler (A)

TV Echterdingen

(12./33): SF Dorfmerkingen (A), TSG Tübingen (H)

SU Neckarsulm

(13./31): TSV Oberensingen (H), TSV Hofherrnweiler (A)

GSV Maichingen

(14./31): VfL Pfullingen (A), Calcio Leinfelden-Echterdingen (H) (GEA)