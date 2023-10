Zwei Bezirksligisten scheiden gegen Münsinger A-Ligisten aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Ausscheiden der Favoriten im Fußball-Bezirkspokal geht auch im Achtelfinale weiter. Der Bezirksligist TuS Metzingen scheiterte mit 0:1 an der SGM Steinhilben/Trochtelfingen. »Das war eine Katastrophe. Wir waren so ideenlos, das darf uns nicht passieren«, schimpfte Metzingens Spielleiter Thomas Zimmermann. Von Beginn an tat sich die TuS schwer, zeigte zu wenig Einsatz. Der Münsinger A-Ligist indes war hellwach und ging durch Jan-Luca Ebinger (29.) in Führung. Doch auch in der Folge blieb Metzingen kreativlos und schied so am Ende verdient im Achtelfinale aus.

Auch TSV Eningen raus

Ebenfalls nicht im Viertelfinale steht der TSV Eningen. Der Bezirksligist verlor im Elfmeterschießen beim FC Römerstein – ebenfalls aus der Kreisliga A Münsingen – mit 3:5 (1:1). Die Eninger erwischten einen schweren Start in die Partie. Erst im zweiten Durchgang wurde der TSV gefährlicher. In Führung ging aber Römerstein. Ein von Stefan Seiler (67.) abgegebener Schuss fand abgefälscht den Weg ins Tor. In der Folge ließ der Favorit weitere Gelegenheiten liegen. Erst in der 83. Minute gelang Patrick März der 1:1-Ausgleich. Im Elfmeterschießen fehlten den Eningern dann aber die Nerven. »Natürlich ist das bitter, aber der Pokal schreibt eben seine eigenen Gesetze. Wir hätten unsere Chancen besser nutzen müssen«, resümierte der spielender Abteilungsleiter Lukas Koschmieder und ergänzte: »Aber wir bewerten das auch nicht über. Nun konzentrieren wir uns auf die Liga.«

Hirschau und Rottenburg weiter

Weiter dabei sind derweil die Bezirksligisten TSV Hirschau und der aktuelle Spitzenreiter FC Rottenburg. Die Hirschauer siegten beim SV Neustetten mit 2:0, dank der Tore von Cihan Canpolat (60.) und Nils Gruber (86.). Die Rottenburger traten beim Tübinger A-Ligisten SGM Altingen/Entringen an. Nach einer umkämpften ersten Halbzeit setzte sich der FCR mit 3:1 (1:1) durch. (leo)