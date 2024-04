Young Boys Reutlingen sorgen für den nächsten Paukenschlag auf dem Transfermarkt

Schlüsselspieler und Leistungsträger beim VfL Pfullingen: Kevin Haußmann (am Ball).

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Die Young Boys Reutlingen sorgen auf dem Transfermarkt für den nächsten Paukenschlag. Der ambitionierte Fußball-Landesligist bastelt weiter an einem schlagkräftigen Kader für die kommende Saison und wird nach GEA-Informationen den erfahrenen Mittelfeldspieler Kevin Haußmann vom VfL Pfullingen zum Sommer verpflichten. Der 30-Jährige hatte seine Zukunft beim Verbandsligisten aus der Echazstadt vor wenigen Wochen im GEA-Interview noch offen gelassen. Nun hat der Leistungsträger offenbar eine Zukunftsentscheidung getroffen und soll diese am Freitag im Abschlusstraining seinen Mitspielern kommuniziert haben. Mit Haußmann holen die Young Boys einen Akteur, der zu den spielstärksten Mittelfeldspielern in der Verbandsliga zählt.

Zuvor hatten die Reutlinger, die nach dem 1:1 im Derby am Samstag gegen den Tabellenvorletzten SV 03 Tübingen ihre Aufstiegshoffnungen nun wohl endgültig zu den Akten legen müssen, bereits Goalgetter Ante Galic von Ligakonkurrent Croatia Reutlingen für die kommende Spielzeit unter Vertrag genommen. Der 29-Jährige, der seit vielen Jahren zu den gefährlichsten Torjägern in der Fußball-Region zählt, war bereits zwischen 2016 und 2018 für die Young Boys aufgelaufen. (GEA)