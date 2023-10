Young Boys Reutlingen siegt erneut

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Young Boys Reutlingen haben den dritten Pflichtspielsieg in Folge eingefahren. Beim SV Böblingen feierte die Mannschaft des Trainergespanns Philipp Staneker und Heiko Schall einen 1:0-Sieg. »Das war ein sehr ausgeglichenes Spiel heute. Die Mannschaft hat leidenschaftlich verteidigt, sich in jeden Ball geworfen und sich so den Sieg verdient«, zog Staneker Bilanz.

Die Reutlinger kamen gut in die Partie, doch verloren nach der Anfangsviertelstunde etwas den Faden. Die Gastgeber nutzten dies, rissen die Spielkontrolle an sich und verzeichneten unter anderem einen Pfostentreffer. Doch kurz vor der Pause schlugen die Young Boys eiskalt zu: Nach einer Hereingabe in die Mitte legte Tim Jaeth den Ball per Kopf auf Qlirim Ze-kaj ab, der ihn aus 18 Metern Torentfernung in die Maschen drosch – 1:0.

Nach dem Seitenwechsel stellten Staneker und Schall von einer Dreier- auf eine Viererabwehrkette um. »Wir wollten mit dieser Umstellung Böblingen aus dem Konzept bringen, das hat funktioniert.«

Die Achalmstädter standen in den zweiten 45 Minuten sehr kompakt und retteten den knappen Vorsprung über die Ziellinie. Für Staneker und Schall war es der dritte Sieg im dritten Spiel als Trainerduo. »Wir haben eine junge Mannschaft und führen viele Gespräche«, berichten sie. »Mit jedem Sieg kommt mehr Selbstvertrauen«, freut sich Staneker über die kleine Erfolgsserie. (dom)