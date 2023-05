Young Boys Reutlingen schlagen auf dem Transfermarkt zu

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Young Boys Reutlingen haben auf dem Transfermarkt kräftig zugeschlagen. Nach GEA-Informationen hat der Fußball-Landesligist schon sechs Neuzugänge für die kommende Saison verpflichtet. Den Anfang macht ein Brüderpaar aus der U 19 des VfL Pfullingen, die in der Verbandsstaffel um Punkte kämpft. Vural Genc (zentrales Mittelfeld) und Ali-Khan Genc (offensiv Flügel) sollen sich ab Sommer das Trikot der Young Boys überstreifen. Zudem begrüßt das Team von Trainer Yasin Yilmaz drei Rückkehrer.

Fatmir Karasalihovic kommt vom TSVgg Plattenhardt (Landesliga Staffel 2). Der 29 Jahre alte Außenbahnspieler spielte bereits zwischen 2011 und 2018 für die Reutlinger, ehe es ihn für zwei Jahre zum VfL Pfullingen und anschließend zum 1. FC Frickenhausen zog. Ein weiteres bekanntes Gesicht, das im Sommer zurückkehren soll, ist Torwart Erik Rapp. Der 25-Jährige trägt aktuell noch das Trikot von Bezirksliga-Spitzenreiter Croatia Reutlingen. Genau wie Offensivkraft Kevin Nicolaci. Der 29-Jährige, der die Jugendabteilungen der Stuttgarter Kickers, des SSV Reutlingen sowie Rot-Weiß Erfurt durchlief, spielte bereits zwischen 2013 und 2015 für den ambitionierten Reutlinger Club, der damals noch auf dem Sportgelände der TSG Reutlingen im Ringelbach beheimatet war.

Als weiterer externer Neuzugang soll Angreifer Marko Drljo kommen, der zusammen mit Karasalihovic aktuell bei Plattenhardt spielt. Der 22-Jährige erzielte in der laufenden Saison fünf Tore in 26 Spielen. Auch er ist in der Region kein Unbekannter. In der Spielzeit 2018/19 lief Drljo für die U 19 des SSV Reutlingen in der Oberliga auf. In 19 Partien gelangen dem gebürtigen Filderstädter zehn Treffer. Nach GEA-Informationen befand sich Angreifer Drljo auch in Gesprächen mit Croatia Reutlingen. (GEA)