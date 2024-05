Young Boys Reutlingen mischen im Aufstiegsrennen der Landesliga weiter mit

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Young Boys Reutlingen haben einen wichtigen Sieg im Rennen um den Aufstieg in die Verbandsliga eingefahren. Im Landesliga-Spitzenspiel setzte sich die Mannschaft von Trainer Volker Grimminger mit 1:0 gegen die SV Böblingen (1:0) durch. »Ich bin stolz auf die Mannschaft, sie hatte auf dem Platz immer die richtige Antwort für den Gegner parat«, freute sich der Coach. Zudem war es das Premierenspiel der Young Boys in ihrer neuen Heimat, dem Medica Logistik Park im Markwasen. »Das erste Spiel in einem neuen Stadion geht ja immer in die Geschichtsbücher ein. Umso wichtiger war der Sieg«, betonte Grimminger weiter.

In der Anfangsphase tasteten sich beide Mannschaften ab, Torchancen gab es keine. »Das war eben ein typisches Spitzenspiel, in dem keine Mannschaft zu Beginn ins Risiko gehen wollte«, erklärte Grimminger. So kam die Führung der Reutlinger, in der 18. Spielminute, ziemlich aus dem Nichts. Nach einem Doppelpass mit Qlirim Zekaj, tauchte Aleksandar Krsic frei vor dem Böblinger Gehäuse auf und traf mit seinem 17. Saisontreffer zur 1:0-Führung. Die Gastgeber hatten Glück, dass Böblingens Gabriel Corral sechs Minuten später, nach einem Freistoß aus dem Halbfeld, den Ball aus kurzer Distanz am Tor vorbeisetzte. Auch die Grimminiger-Elf erspielte sich im Verlauf des ersten Durchgangs noch gute Möglichkeiten. Gleich zweimal verpasste Torjäger Krsic (30., 44. Minute) nach Hereingabe von Tim Jäth das Tor nur knapp.

Sonderlob für Cabraja, der den Verein im Sommer verlässt

In Hälfte zwei übernahmen die Gäste die Kontrolle über die Partie. Die Young Boys standen kompakt und lauerten auf Kontermöglichkeiten. 20 Minuten vor Spielende bot sich so eine Möglichkeit für Krsic, der nach Vorarbeit des eingewechselten Thomas Diescher den Ball knapp über das Tor von Böblingens Schlussmann Simon Becker setzte. Nur einmal war der Reutlinger Heimsieg in der zweiten Hälfte ernsthaft gefährdet. In der 85. Minute tauchte Ivan Vargas Müller frei vor Young-Boys-Torwart Tim Zemmer auf und chippten den Ball knapp über den Querbalken. »Ich bin stolz auf die Mannschaft, sie hat gegen die offensivstärkste Mannschaft der Liga (67 Tore, Anm. d. Red.), aus dem Spiel heraus nichts zugelassen«, lobte Grimminger seine Mannschaft. Ein extra Lob bekam Ivan Cabraja, der die Reutlinger erstmals als Kapitän auf den Platz führte. »Ivan macht es aktuell überragend. Es war Wunsch der Mannschaft, dass er die Binde trägt«, sagte Grimminger über den 23-Jährigen, der sich nach der Saison dem Donzdorfer JC (Landesliga, Staffel 2) anschließt. (GEA)