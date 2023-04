Young Boys Reutlingen: Krsic trifft in der Nachspielzeit

Bitte aktivieren Sie Javascript

BÖBLINGEN. Das war nichts für schwache Nerven. Die Young Boys Reutlingen lagen in der Fußball-Landesliga-Partie bei der SV Böblingen bis zur 79. Minute mit 0:2 im Hintertreffen, nahmen am Ende aber beim 2:2 (0:1) einen Punkt mit nach Hause. »Am Schluss war es glücklich. Wenn man aber das gesamte Spiel betrachtet, haben wir uns das Unentschieden verdient«, berichtete Young-Boys-Abteilungsleiter Marcel Laaß. Kapitän Hakan Aktepe brachte die Reutlinger mit seinem Treffer in der 79. Minute auf 1:2 heran, ehe Aleksandar Krsic in der fünften Nachspielminute den 2:2-Endstand markierte. In der Tabelle rückten die Young Boys (45 Punkte) auf den zweiten Platz nach vorne, können aber am Sonntag vom TSV Ehningen und TSV Ofterdingen (beide ebenfalls 45) überholt werden.

»Wir bekamen in der Anfangsphase keinen Zugriff aufs Spiel«, erklärte Laaß. Semih Emirzeoglu (10.) brachte die Böblinger, die nun seit sieben Spielen ungeschlagen sind (15 Punkte), in Führung. Sascha Raich (57.) sorgte für das 2:0, doch die Schützlinge von Trainer Yasin Yilmaz zeigten Moral. Zunächst scheiterte Armin Zukic (59.) mit einem Strafstoß an Keeper Dominik Traub, nachdem Panagiotis Nakos gefoult worden war. Dann stellte Aktepe nach einer Hereingabe von Luis Almeida den Anschluss her, ehe Krsic aus einem Gewühl heraus den 2:2-Endstand herstellte. (kre)