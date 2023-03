Young Boys Reutlingen: Armin Zukic glaubt an den Aufstieg

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Es lief die 43. Spielminute am vergangenen Sonntag in der Fußball-Landesliga-Partie zwischen den Young Boys Reutlingen und der SG Empfingen (1:2), als Armin Zukic den Ball aus halbrechter Position ins linke Toreck zum zwischenzeitlichen 1:1 schlenzte. »Das war das erste Spiel seit über zwei Jahren, in dem ich keine Schmerzen hatte«, berichtet der Torschütze.

Vergangenen Sommer wurde Zukics Vertrag bei Oberligist SSV Reutlingen nicht verlängert. Grund war, dass nicht klar war, ob und wann sich Zukic wieder von seiner schwerwiegenden Verletzung erholt. »Natürlich war ich im ersten Moment enttäuscht, weil mir eine Verlängerung in Aussicht gestellt worden ist. Aber es gibt kein böses Blut zwischen dem SSV und mir. Zu meinen ehemaligen Spielern habe ich noch guten Kontakt«, erklärt der Bosnier.

Operation ein Fehler

Im Oktober 2021 wurde bei Zukic ein Anriss beider Achillessehnen diagnostiziert, die ersten Symptome hatte er bereits ein halbes Jahr vor der Diagnose. Zukics Leiden schränkte ihn nicht nur auf dem Fußballplatz ein, sondern »wirkte sich auch auf meinen Alltag aus. Ich hatte Schmerzen und konnte teilweise nicht richtig laufen«. Die Operation, die eigentlich den Heilungsprozess beschleunigen sollte, stellte sich im Nachhinein als Fehler heraus. »Ich hatte als Folge der Operation immer wieder Schmerzen und Entzündungen. Der Eingriff wäre aus heutiger Sicht nicht zwingend notwendig gewesen.«

Eine neue fußballerische Heimat fand der Bosnier nur wenige Meter entfernt vom Kreuzeiche-Stadion, zwei Spielklassen tiefer beim Lokalrivalen und Landesligisten Young Boys Reutlingen. »Ich habe mich im Sommer umgeschaut und dann Kontakt zu Trainer Yasin Yilmaz aufgenommen. Lustigerweise hatte Yasin schon die Idee, mich zu verpflichten«, fügt der Linksfuß schmunzelnd hinzu.

Trotz Platz fünf in der Tabelle und elf Punkten Rückstand auf Tabellenführer GSV Maichingen glaubt Zukic noch an den Aufstieg in die Verbandsliga. »Wir haben in der Hinrunde viele Fehler gemacht und das kann der Konkurrenz in der Rückrunde genauso passieren.« Den 28-Jährigen freut es, dass sein neuer Verein »so ambitioniert« ist. Nochmal Oberliga spielen, diesmal mit den Young Boys? »Das wäre natürlich schön und ich denke, das ist auch machbar.«

Der Fußball, welcher lange Zeit Mittelpunkt in seinem Leben war, ist für Zukic inzwischen »nur noch das schönste Hobby der Welt«. Der gebürtige Frankenthaler hat sowohl beruflich als auch privat sein Glück gefunden. »Ich habe einen Job, der mir sehr viel Spaß macht und plane meine Hochzeit.« (GEA)