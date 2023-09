Yasin Yilmaz tritt als Trainer bei Landesligist Young Boys Reutlingen zurück

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Trainer Yasin Yilmaz ist bei Fußball-Landesligist Young Boys Reutlingen zurückgetreten. Das gab der Verein auf Facebook bekannt. »Schweren Herzens kam der Verein der Bitte nach«, schreiben die Young Boys im sozialen Netzwerk. Wer die Nachfolge als Chef-Coach antritt, darüber machten die Young Boys keine Angaben.

»Berufliche Weiterbildungen« und private Gründe hätten dazu geführt, dass »soviel zusammen« kam, dass es »für Yasin schwer war, der Mannschaft die Impulse zu geben, die notwendig sind, um erfolgreichen Fußball spielen zu können«, nennt der Club die Gründe des Rücktritts. »Schweren Herzens stellt sich Yasin als Person nun hinten an, um auch die Mannschaft nun stärker in die Pflicht zu nehmen.« Nach acht Spieltagen stehen die Young Boys mit 14 Punkten auf Tabellenplatz vier. Zuletzt gab es für die Reutlinger ein 1:1 gegen den SV Nehren und ein 0:3 gegen Mit-Aufstiegsfavorit VfL Nagold.

Yilmaz übernimmt vor zweieinhalb Jahren

Im Sommer 2021 übernahm Yilmaz den Trainerposten bei den Young Boys. In der Vorsaison, die durch Corona abgebrochen wurde, lagen der Club auf dem vorletzten Tabellenplatz in der Landesliga. Für Yilmaz war es die erste Trainerstation als Cheftrainer im aktiven Bereich. Als Unterstützung holte er sich Philipp Staneker und Heiko Schall dazu. Weil der Kader nicht groß war, stand Yilmaz bei den meisten Spielen selbst auf dem Platz. Am Ende wurde die Meisterschaft mit nur zwei Punkten Rückstand knapp verpasst. Das Relegations-Finale gegen den Verbandsligisten aus Wangen ging mit 1:3verloren. Trotzdem war man bei den Young Boys mit der »enormen sportlichen Entwicklung« unter Yilmaz »sehr zufrieden«.

In der Saison 22/23 gingen die Young Boys als Favorit. Doch in einer Spielzeit, die von Höhen und Tiefen geprägt war, reichte es am Ende »nur« zu Platz drei. »Yasin und sein Team zogen ihre Linie aber konstant durch«, heißt es in der Clubmitteilung über den Coach, der in dieser Saison nur noch selten selbst auf dem Platz stand.

Druck hat zugenommen

»Der Druck auf Yasin und der Mannschaft hatte zugenommen«, schreibt der Club über die Situation vor der aktuellen Saison.»Im bisherigen Saisonverlauf gab es ebenfalls fantastische Spiele« Unter anderem gab es nach einer starken Leistung eine knappe 0:1-Niederlage gegen Oberligist SSV Reutlingen im Stadt-Derby des WFV-Pokals. »Aber es gab auch Enttäuschungen.« Sodass sich nun die Wege trennen. »An dieser Stelle bleibt nicht viel zu sagen, als herzlichen Dank, lieber Yasin«, schreibt der Club. »Du hast die Young Boys in der jüngsten Vergangenheit mit geprägt, entwickelt, vorangetrieben und zu dem gemacht, was sie heute sind. Es haben sich Freundschaften entwickelt, nicht nur in der Mannschaft, sondern auch mit den verantwortlichen Personen. Diese Freundschaften bleiben, auch wenn der Fußball sich weiter dreht.« (GEA)